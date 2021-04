Většina vedení KSČM je pro ukončení tolerance vlády. Vadí jim vrácení peněz obraně a Dukovany

Podle většiny členů ústředního výboru KSČM neplní hnutí ANO toleranční smlouvu, kterou komunisté uzavřeli s ANO před třemi lety, a slíbili tak podporu menšinovému kabinetu. Vyjednavači ANO a KSČM se k dohodovacímu řízení sejdou ve středu v 17.00 ve Strakově akademii, řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Praha 16:54 6. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojtěch Filip | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme mandát na to, abychom jednali o nesplněných věcech. Pokud nebudou splněny, tak to dohodovací řízení skončí vypovězením. Ale nevím, co (lídři ANO) předloží, znají naše podmínky,“ uvedl Filip.

Na devadesát členů širokého vedení KSČM hlasuje o dalším postoji k toleranci vůči menšinové vládě od konce minulého týdne do úterních 18.00. Zatím poslalo podle Filipa hlas 71 straníků, z toho se 64 vyslovilo pro větu „Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě“.

Vyjednáváním pověřil minulý čtvrtek výkonný výbor Filipa, místopředsedu strany Stanislava Grospiče a šéfa sněmovního klubu KSČM Pavla Kováčika.

Podle Filipa neplní některé z bodů toleranční dohody ANO už od července minulého roku, od letošního února pak podmínky ohledně řešení epidemie koronaviru dohodnuté v souvislosti s prodloužením nouzového stavu.

Za jednu z řady kapek pro konec tolerance označil minulý týden Kováčik rozhodnutí vlády vrátit do rozpočtu armády pět miliard korun, o které na nátlak KSČM spolu s dalšími pěti miliardami zkrátila vláda rozpočet armády při schvalování státního rozpočtu. Zmínil také kroky vlády v případě projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany.

Spokojeni jsou komunisté s růstem minimální mzdy a valorizací důchodů. Částečně vláda podle nich plní požadavky na zpřísnění ochrany přírodních zdrojů.

Zcela podle Filipa kabinet neplní sliby v postupu proti růstu cen bydlení a podpoře výstavby obecních bytů. KSČM žádá také sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny a vznik banky v rukou státu.