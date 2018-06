KSČM bude vládu tolerovat, když splní sedm podmínek. Chce stabilní ceny bydlení i valorizace důchodů

Komunisté jsou ochotni zvážit toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD, pokud programové prohlášení kabinetu bude obsahovat jejich sedm základních programových požadavků. Na pátečním jednání se na tom shodlo užší vedení strany.

ANO má přitom zaručit, že příslušné návrhy zákonů Sněmovna projedná nejpozději půl roku před koncem volebního období.

Definitivní rozhodnutí bude, v případě pozitivního výsledku vnitrostranického referenda ČSSD a po ukončení politických jednání, na ústředním výboru KSČM. Má se sejít za 14. dní.

Předseda KSČM Vojtěch Filip do té doby bude s premiérem Andrejem Babišem (ANO) jednat o upřesnění termínů schvalování jednotlivých zákonů. Dohoda s ANO podle Filipa stojí na principu jednorázové podpory vzniku menšinového kabinetu.

„Pak na toleranci v průběhu volebního období s tím, že sedm programových priorit se stává součástí programového prohlášení. Priority bude předkládat vláda, poslanci KSČM budou mít právo předkládat další návrhy podle svého programu a vláda nebude zdržovat projednávání těchto návrhů,“ popsal Filip dohodu s ANO. Nestane se pak podle něj jako v minulých volebních obdobích, že návrhy KSČM plénum ani neprojedná.

„Vládě (dohoda) umožňuje dělat cokoliv, co není ve shodě s námi. My se nezavazujeme podpořit to, co není součástí našich priorit,“ uvedl Filip. Týká se to zejména zahraniční a obranné politiky, rozpory v těchto oblastech jsou podle Filipa důvodem, proč komunisté nemohou kabinet podpořit užší spoluprací.

Odmítl současně, že komunisté mají personální požadavky na účast v orgánech státních firem. „Žádné politické nominanty nechceme, chceme skončit nepolitickou politiku, to znamená, že všechny politické strany budou mít právo nominovat, pak ať probíhá výběrové řízení,“ uvedl. Aby politické strany byly z tohoto vyloučeny, považuje Filip za „destrukci ústavnosti“.

Sedm podmínek

Pro podporu druhé menšinové vlády Andreje Babiše (ANO) mají komunisté sedm podmínek programového charakteru.

Kabinet by měl podle nich prosadit předpis o obecném referendu, zvyšovat minimální mzdu, zdanit církevní restituce a chránit přírodní bohatství ČR mimo jiné tím, že by vodní zdroje přešly do vlastnictví státu, krajů a obcí, či ochranou těžebních ložisek před „zcizením do zahraničních rukou“.

Komunisté trvají také na valorizaci důchodů, zabránění dalšího nárůstu ceny bydlení a podpoře výstavby obecních bytů a udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez navyšování spoluúčasti.

„Podmínku sedmi základních programových bodů opírá KSČM o poskytnutí záruk, že bude usilováno o přijetí zákona o obecném referendu a dále, že nebude více navyšována účast ČR v zahraničních vojenských misích bez mandátu Rady bezpečnosti (OSN),“ stojí v pátečním postoji výkonného výboru KSČM.

Pokud by ANO nepostupovalo v souladu s prioritami, budou komunisté postupovat podle dohody, která obsahuje i dohodovací řízení. „Pokud dopadne negativně, tak samozřejmě ta smlouva bude vypovězena,“ uvedl Filip.

KSČM by se tak podle něj přidala na stranu těch, kteří chtějí vládě vyslovit nedůvěru. „Pokud se přidáme na tu stranu, tak samozřejmě těch (potřebných) 101 hlasů dosáhneme,“ řekl Filip.

Záruku realizace podmínek

Usnesení dále uvádí, že KSČM chce mít v osobách ministrů záruku, že vládní programové prohlášení a podmínky tolerance vlády se budou skutečně realizovat.

„Na základě výsledku referenda u ČSSD a po ukončení základních politických jednání rozhodne o postupu k menšinové vládě ÚV KSČM,“ uvedla strana. Příští zasedání ústředního výboru má naplánované na 30. června.

Sociální demokraté vyhlásí oficiálně výsledky vnitrostranického referenda o tom, zda vstoupit do vlády s ANO, v pátek odpoledne. Z dřívějších vyjádření představitelů strany vyplývá, že převládne pozitivní stanovisko.

Babiš navštíví v neděli prezidenta Miloše Zemana, kterému má v plánu představit jména ministrů své druhé vlády. ČSSD by mělo podle předchozích dohod připadnout pět míst.