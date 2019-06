KSČM bude dále podporovat Babišovu menšinovou vládu. Pro hlasovalo 200 z 260 delegátů

KSČM by dle hlasování delegátů na sobotní programové konferenci měla dál podporovat menšinovou vládu. Pro podporu bylo přes 200 ze zhruba 260 delegátů. Novinářům to po sobotní programové konferenci řekl předseda strany Vojtěch Filip. Plnění svého programu bude podle něj strana hodnotit v červenci. Konference KSČM se konala v Obecním domě v Nymburku. Nymburk 18:13 8. 6. 2019 (Aktualizováno: 18:26 8. 6. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Vojtěch Filip z KSČM | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

O návrhu ale bude KSČM jednat ještě na ústředním výboru strany. „Tam to samozřejmě budeme projednávat, protože budeme mít před sebou hodnocení dohody o toleranci,“ řekl Radiožurnálu Filip.

KSČM má také po sobotní konferenci nový návrh programu, schvalovat jej bude příští rok v dubnu. V návrhu je například zajištění dostupnosti bydlení a vzdělání či povinnost firem, které podnikají v ČR, odváděly v tuzemsku daně. Dokument by měl nahradit 27 let starý takzvaný kladenský program. Novinářům to po dnešní programové konferenci v Nymburku řekl předseda strany Vojtěch Filip.

K návrhu programu se budou ještě letos vyjadřovat okresní a poté i krajské konference. „Pevně věřím, že to potvrdí nejenom charakter a pozici KSČM, ale že také osloví i širokou veřejnost,“ uvedl první místopředseda strany Stanislav Grospič.

Mezi dalšími prioritami programového návrhu je například cíl, aby surovinové zdroje a voda zůstaly v majetku státu, případně obcí. Stát by si také měl dle delegátů ponechat strategický podíl v železniční dopravě. Grospič také zmínil možný návrat ke korporátním daním a daním z obratu zejména v případě velkých bankovních institucí.

Podle Filipa strana dnes také odsouhlasila přípravu takzvaných alternativních programů.