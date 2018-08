Je to jako vinit Slovensko za Babiše, říká Dolejš k Filipovým výrokům o vině Ukrajiny za srpen 68

Rozhodnutí o invazi do Československa v roce 1968 bylo rozhodnutí sovětského vedení, strany a státu a vnášet do toho nacionální rozměry je absurdní. Tak komentuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz výroky předsedy KSČM Vojtěcha Filipa jeho stranický kolega a poslanec Jiří Dolejš. Filip ve vyjádření pro britský Guardian z invaze nepřímo obvinil Ukrajince. Historie roku 1968 je podle něj „ze sta procent zfalšována“. Rozhovor Praha 20:05 14. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Dolejš a Vojtěch Filip z KSČM. | Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Mluvil předseda strany Vojtěch Filip v Guardianu za sebe, nebo za celou komunistickou stranu?

Pozice KSČM je po celou dobu její existence jasná: odsoudili jsme invazi ze srpna 68, přijali jsme zrušení normalizačního výkladu těch událostí, takzvané Poučení z krizového vývoje jako falešný výklad. Debata o tom, kdo byl jakého národního původu, nebo kdo se kde narodil, je z toho pohledu irelevantní, to na věc nemělo vliv. Rozhodovalo tehdejší sovětské vedení, tehdejší vedení Komunistické strany Sovětského svazu a to je to hlavní.

Za invazi viňme všechny bývalé státy SSSR, dovysvětluje Filip. ‚Absurdní logika,‘ reaguje historik Číst článek

A ztotožňujete se tím pádem s výroky předsedy strany?

Nevím, jestli v tom rozhovoru chtěl použít nějaký bonmot, ale to, jestli se Leonid Iljič Brežněv narodil na Ukrajině, to je skutečně irelevantní. Stejně tak je nepodstatné, jaké bylo procento národnosti vojáků, kteří k nám přijeli. Koneckonců nás v roce 1945 osvobodil ukrajinský front, a nikdo nepochyboval, že to byla Rudá armáda, a v tom ukrajinském frontu byli vojáci jak ukrajinského, tak ruského a jiného původu.

A jak se stavíte k reakcím ukrajinských a ruských médií? Například ruská Federální zpravodajská agentura, která podle západních zpravodajských služeb patří k největším ruským výrobcům a distributorům falešných zpráv, píše, že „V Evropě obvykle bývá ze silového potlačení českých reforem obviňována Moskva, ale vůdce KSČM Vojtěch Filip upozornil na to, že operaci Dunaj inicioval generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv - etnický Ukrajinec.“

Vnímal bych to jako nepochopení toho bonmotu, protože předpokládám, že hodit rok 1968 na dnešní Ukrajinu by bylo absurdní. Šlo o rozhodnutí vedení Sovětského svazu, Ruská federace stejně jako další postsovětské státy jsou nástupnické státy. I Vladimir Putin před několika lety naznačil jistou spoluodpovědnost v historické a morální rovině, byť odmítl právní spoluodpovědnost.

„Nikdo nenapíše, že celá idea je postavená na protiruském stanovisku. V sovětském politbyru byl v té době jediný Rus, který hlasoval proti (invazi). Leonid Brežněv byl z Ukrajiny. Hlavní silou invazních armád byli Ukrajinci.“ Vojtěch Filip (předseda KSČM pro britský Guardian)

Vojtěch Filip v rozhovoru kladně odpověděl, že při použití stejné logiky se dá požadovat omluva i po současné Gruzii za stalinistické čistky, tedy na základě toho, že byl Stalin Gruzínec. Převládá ve straně takovýto názor?

Myslím si, že pokud bychom šli touto cestou, došli bychom k absurdním závěrům. Je to jako kdybychom chtěli vinit Slovensko ze všeho, co udělá tato vláda, protože v jejím čele stojí Andrej Babiš. To jsou absurdní úvahy. Rozhodnutí v roce 68 bylo rozhodnutí sovětského vedení, strany a státu a vnášet do toho nacionální rozměry je absurdní.

Jak si jako KSČM připomenete 50. výročí vpádu vojsk?

Pro mě je to věc z pozice KSČM jasná, invazi jsme odsoudili, normalizační výklad událostí jsme zrušili a doufám, že se nic takového nebude dít znovu, protože i z pohledu mezinárodního práva to byl krok, který byl špatný a poškodil i ideu socialismu a zablokoval nezbytné reformy.

A převládá tenhle výklad u většiny vašich spolustraníků?

Především je to výklad, který se zakládá na přijatém stanovisku, který najdete na našich webových stránkách a ke kterému se my vždycky odvoláváme, pokud na to přijde řeč. Není třeba k němu něco nového dodávat. Ale pochopitelně jsou jednotlivci, kteří s tím stanoviskem pracují různě, a u některých jednotlivců přežívá ta normalizační optika, není to ale názor strany jako celku.