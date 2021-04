Pokud nepostavíme včas jaderný blok, budeme zcela závislí na ruském plynu, říká Filip z KSČM

Budou komunisté dál tolerovat menšinovou vládu? Jakou šanci má KSČM dostat se v parlamentních volbách znovu do sněmovny? A proč stojí o to, abychom se mohli očkovat ruskou vakcínou Sputnik V a aby jadernou elektrárnu v Dukovanech dostavěl Rosatom? Hostem Radiožurnálu byl předseda komunistické strany Vojtěch Filip. Rozhovor Praha 18:12 9. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Dohodovací řízení mezi vaší stranou a hnutím ANO bylo na týden přerušeno, ale bude pokračovat. Proč, když v hlasování členů ÚV se naprostá většina vyslovila pro ukončení tolerance kabinetu hnutí ANO a ČSSD?

Usnesení se týkalo toho, že máme po dohodovacím řízení jednat o ukončení, pokud nebudou splněny podmínky, které jsme si na začátku dohody o toleranci dali. Už v lednu při pololetním hodnocení roku 2020 jsme řekli, že některé věci jsou nesplněny a vláda na nich dál nepracovala. Takže jsme byli nespokojeni. Já jsem členy ústředního výboru požádal, aby se vyjádřili, zda máme dále v dohodě o toleranci pokračovat, nebo ji vypovědět.

Samotná dohoda má ve svém ustanovení dohodovací řízení, a jestliže má dohodovací řízení, tak musíme řízení, protože my neporušujeme smlouvy, které jsme uzavřeli, naplnit. A tam jednotlivé kroky řešíme.

Co je potřeba splnit, abyste byli ochotni uvažovat o pokračování tolerance?

Tím splněným bodem je například zvýšení důchodů, trvalé zvyšování minimální mzdy, ochrana přírodních zdrojů, a tam nejde jenom o lithium, ale také o ostatní přírodní zdroje.



Částečně splněn je úkol o ochraně vody, tam jsme ve druhém čtení u ústavního zákona.

Ale co je to základní, přes co nejede vlak?

Základní nesplněné je sloučení dvou zdravotních pojišťoven a to Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a Vojenské zdravotní pojišťovny. Tam jsme v červnu loňského roku předložili manuál, jak k tomu dojít.



Za celé druhé pololetí roku 2020 na tom nebylo uděláno nic. A ten druhý nesplněný bod, který je pro nás zcela zásadní, je banka v rukou státu komerčního typu.

Poslankyně Miloslava Vostrá pro Hospodářské noviny řekla, že hnutí ANO už vás k toleranci nepřesvědčí. Podle ní nestihne vaše požadavky splnit. Jaké rozhodnutí ohledně pokračující tolerance vlády odhadujete, že padne z vaší strany do příští soboty?

Musím dát Miloslavě Vostré za pravdu. Jsem skeptický. Nerad dělám individuální závěry, jsme strana s kolektivním vedením a já tomu vedení dávám velkou váhu, a proto si počkám na konečné stanovisko.



Ale moje stanovisko je obdobné jako stanovisko předsedkyně rozpočtového výboru Miloslavy Vostré.

Komunisté nesouhlasí s postupem vlády v případě stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany? S čím konkrétně?

Bojíme se toho zpožďování. Jsem zásadně proti tomu, aby se omezoval počet těch, kteří se mohou přihlásit do tendru, protože to zvyšuje cenu dodávky.



Není žádný tlak na snížení ceny, proto jsem odmítl i to, že vláda vyřadila čínského dodavatele.

Ale bezpečnostní skupina, která je složena ze zástupců tajných služeb, ministerstva vnitra a zahraničí, varovala před účastí firem z Ruska a Číny. Vy žádné riziko nevidíte?

Já ho tam nevidím. Vnímám to, jak dobře funguje Jaderná elektrárna Temelín, která je projektem rusko-česko-americkým. Podobný projekt funguje ve Velké Británii. Nevidím to, že by dodávka z Ruské federace měla ohrožovat bezpečnost České republiky.



Naopak se bojím, že pokud nepostavíme včas jaderný blok s kterýmkoliv dodavatelem, že se staneme zcela závislými na ruském plynu, který bude dodáván z Německa – Nord Stream 1 a Nord Stream 2.