Miliardáři měli audienci u šéfa komunistů. 'Vzájemně jsme se informovali o čínských investicích,' říká Filip

Rozhovor s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem ke schůzce ve sněmovních kuloárech:

Ráda bych se zeptala na vaše setkání s panem Palcrem, Dospivou a Šimáněm, které se uskutečnilo minulý týden ve sněmovně. Šlo o schůzku z jejich iniciativy ohledně CEFC?

Vyměnili jsme si na to názory.

A proč za vámi trojice podnikatelů přišla? Žádali vás o pomoc?

Ne ne, jenom jsme se informovali vzájemně, jaká je situace v investicích čínské strany poté, kdy tam dojde k výměně. Ta návštěva, která je tady (delegace čínským státem vlastněné společnosti CITIC Group, která se stane novým partnerem evropské části CEFC – pozn. red.) a která řeší ekonomické záležitosti, když to má převzít někdo jiný. Já jsem je informoval o tom, co mi řekli zástupci komunistické strany Číny, že poruchy ve spolupráci se řeší jenom zvýšenou mírou spolupráce na nové úrovni.

Vy jste se zástupci čínské vládní komunistické strany v kontaktu, takže nějaké informace o dané situaci máte?

Ano.

Dá se říct, že máte v současné chvíli i lepší informace než Hrad? Proto šli daní podnikatelé za vámi?

Tomu nevěřím, že bych měl lepší informace než pan prezident. To by snad ani nebylo možné.

Na druhou stranu jste rovněž komunistická strana, vyznáváte stejné postoje…

Je pravda, že s komunistickou stranou Číny udržujeme velmi dobré kontakty, jak z pohledu výměny informací, tak z pohledu výměny delegací. Prostě je to partnerská komunistická strana a pro nás je samozřejmě důležité, abychom informace pro české subjekty měli ověřené. To si myslím, že je správné.

Mohou tu být obavy ohledně zhatěných investic ve spolupráci s CEFC. Vy jste podnikatele dokázal ubezpečit, že nepůjde o ztracené peníze?

Já je nemohu ubezpečovat, já to řeším na politické úrovni. To znamená, jestli je vůle ke spolupráci, nebo není vůle ke spolupráci. Do ekonomických záležitostí vstupovat nemohu a ani nebudu.

Co očekáváte od delegace společnosti CITIC Group, která se stane novým partnerem evropské části CEFC a která je aktuálně v Česku?

Když dojde k nějaké poruše, musí se to řešit buď strategickým partnerem, který pomůže v řešení těch závazků, nebo konkurzem a vyrovnáním, insolvencí. Čili zatím já opakuji, že podstata té naší debaty je o tom, že na čínské straně je vůle poruchy ve spolupráci nahradit vyšší mírou spolupráce.

To znamená vyšší objem investic?

Jistě dojde k dohodě o tom, že některé projekty dosahují intenzitu, jiné projekty pravděpodobně nebudou pokračovat. To je v podnikání asi běžná záležitost, když se investice nevyplácí, tak investoři nedávají peníze kvůli tomu, aby je navždy ztratili. To si musí říct, k jakému datu rozhodnout, ale to už není moje věc.

Jaké projekty by z vašeho pohledu měly skončit?

To nechám na výsledku jednání. To není moje věc.

Vy jste na rizika spolupráce prezidenta Miloše Zemana podle svých slov upozorňoval už dříve.

Upozorňoval jsem na to i velvyslanectví Čínské lidové republiky.

Jak si tedy vysvětlujete, že vás nevyslyšeli?

Tak někdo jim nosil jiné informace a koval jim to narůžovo, na to já nejsem zvyklý. Já říkám rád pravdu.