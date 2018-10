Filip zůstává v čele KSČM i po debaklu v senátních volbách. Výkonný výbor nepožaduje jeho rezignaci

Výkonný výbor KSČM nevyzval předsedu Vojtěcha Filipa, aby kvůli výsledkům strany v posledních volbách rezignoval. Filip to řekl novinářům po pátečním jednání výboru. Odmítl také možnost mimořádného sjezdu strany. Ani na sobotním ústředním výboru strany nehodlá požádat o důvěru, jak to má v úmyslu vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček na souběžném zasedání sociálních demokratů. Praha 15:13 19. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip (vlevo) a místopředseda Václav Ort | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Žádná taková, řekl bych výzva, tam nepadla, naopak,“ uvedl Filip k hlasům volajícím po jeho odchodu z čela strany.

K dřívějším vyzyvatelům patřil například bývalý místopředseda komunistů Josef Skála, který nedávno oznámil vznik platformy Restart. Výkonný výbor její existenci i aktivity podle předsedy strany jednoznačně odmítl.

„Vyslovujeme zásadní nesouhlas s činností takzvané platformy Restart, která postupuje v přímém rozporu se stanovami KSČM a která KSČM poškozuje,“ prohlásil Filip. Výbor se podle něj usnesl, že k vnitrostranické diskusi mají být využívány zásadně stranické orgány a organizace, zveřejňovány by měly být až jejich výstupy.

Zpochybnění legitimity

KSČM, která letos v senátních volbách ztratila zastoupení v horní komoře, připraví podle předsedy strany Vojtěcha Filipa návrh na jednokolové volby do Senátu. Filip v pátek řekl novinářům, že se na tom usnesl výkonný výbor strany. Podobný záměr oznámili Piráti poté, co Senát ve čtvrtek zamítl senátorský návrh na nahrazení dvoukolového systému voleb jednokolovým podle australského vzoru.

„Potom, když jsme si zhodnotili výsledky, tak budeme změny ve volebním systému doporučovat,“ uvedl Filip. Podobně jako další kritici upozorňoval na to, že účast voličů ve druhém kole voleb je velmi nízká a „zpochybňuje legitimitu zvolených senátorů“.

Komunisté v letošních senátních volbách nezískali ani jedno křeslo v horní komoře, jejich jediný senátor Václav Homolka ztratil možnost mandát obhájit už před dvěma týdny v prvním kole.

Filip poukázal na to, že před šesti lety měli komunisté ve finále 12 kandidátů, z nichž se nakonec prosadil jen Homolka. „Změna volebního systému by mohla vést k tomu, že by přece jen byla větší šance, aby uspěli ti, kteří mají například vysokou autoritu,“ míní Filip. V současném systému podle předsedy komunistů jejich kandidáti doplácejí na to, že se proti nim spojí voliči ostatních stran.

Britský nebo australský vzor?

Podobnou zkušenost měli dříve i kandidáti ODS, nově pak adepti ANO. Z jejich deseti letošních finalistů byl zvolen jen jediný. Předseda ANO Andrej Babiš proto prosazuje také jednokolový systém voleb, ale podle britského vzoru. V něm je zvolen kandidát, který dostane nejvíce hlasů.

Australský systém počítá s tím, že voliči by stanovili pořadí kandidátů, přičemž hlasy pro nejméně úspěšné by se postupně přičítaly úspěšnějším adeptům. Filip uvedl, že komunisté podobně jako Piráti budou preferovat australský systém, který je podle něj transparentnější.

Ke změně volebního systému je nutný souhlas obou parlamentních komor, sněmovna v tomto případě nemůže Senát přehlasovat. Zákon o jejich vzájemných vztazích navíc nově umožňuje, aby se komory na úpravě volebních i ústavních pravidel dohodly postupně. Dříve platilo, že dolní komora musela akceptovat senátní úpravy, pokud chtěla dosáhnout přijetí volebního nebo ústavního zákona.