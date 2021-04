Komunisté končí s podporou Babišovy vlády. Podle Filipa by strana podpořila hlasování o nedůvěře

KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Novinářům ve sněmovně to v úterý řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Oznámil to premiérovi Andreji Babišovi (ANO). KSČM v hnutí ANO podle Filipa ztratila důvěru. Toleranční dohodu uzavřely hnutí ANO a KSČM před třemi lety. Babišovo vyjádření redakce zjišťuje. Praha 18:50 13. 4. 2021 (Aktualizováno: 19:30 13. 4. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf KSČM Vojtěch Filip a premiér Andrej Babiš (koláž) | Foto: Michaela Danelová, Český rozhlas | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Pokud by opoziční strany vyvolaly ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, poslanecký klub KSČM by hlasoval pro, dodal Filip. Komunisté to sami iniciovat nebudou.

Jedním z požadavků KSČM v dohodě o toleranci bylo zřízení banky komerčního typu v rukou státu. Babiš podle médií komunistům předložil minulý týden od loňska připravovaný návrh na zřízení národní rozvojové banky. Mohla by vzniknout transformací Českomoravské záruční a rozvojové banky a byla by zaměřena především na úvěrování firem a samospráv.

V materiálu ale podle Filipa nebyla lhůta, jež by garantovala, že ANO může zajistit založení banky do konce volebního období.

‚Hamleta zahrál skvěle, mohl by do Národního.‘ Babiš Zaorálkovo vystoupení prý moc nepochopil Číst článek

„A zejména po dnešku (úterý, pozn. red.), kdy jsme navrhovali (ve sněmovně) hlasování o zákoníku práce jako o prvním bodu ve třetích čteních, které hnutí ANO nepodpořilo, tak jsme tu důvěru v partnera ztratili zcela,“ uvedl předseda KSČM.

Novela zákoníku práce obsahuje též návrh na uzákonění pěti týdnů dovolené, což komunisté požadují. K předloze chtějí svolat mimořádnou schůzi.

„Případné hlasování o vyslovení nedůvěry, pokud bude z pravicových stran předloženo, bude pro nás také způsob, jak vyjádřit současný stav nedohody o pokračování smlouvy o toleranci. Klub KSČM by potom hlasoval pro vyslovení nedůvěry,“ popsal Filip.

Podpora v souladu s programem

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura o víkendu řekl, že vláda kvůli kroku KSČM ztrácí důvěru i podporu a nejlepším řešením by byly předčasné volby. ODS loni v říjnu vybídla vládu, aby po skončení nouzového stavu požádala sněmovnu o vyslovení důvěry.

„Tehdy měl ten krok z časových i legislativních hledisek logiku,“ prohlásil v úterý šéf ODS Petr Fiala. „Aktuálně je ale ČR v situaci, kdy po zásahu Ústavního soudu není kompletní volební zákon.“

Předvolební průzkum dál vede koalice Pirátů a STAN. Jejich náskok před ANO se snížil o čtyři procenta Číst článek

Za podstatné proto Fiala považuje to, aby nejdříve platila novela volebního zákona. „Pak samozřejmě můžeme hledat další řešení, ke kterým patří i předčasné volby,“ uvedl.

Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že pokud by poslanci vládě vyslovili nedůvěru, byl by pro to, aby vládla až do podzimních voleb v demisi.

Komunisté podle Filipa budou ve Sněmovně dál postupovat podle vlastního politického programu. „Budeme hlasovat podle toho, co je předloženo, nikoli podle toho, kdo to předložil. Znamená to, že návrhy, které budou v souladu s naším politickým programem, budeme podporovat, ať je předloží hnutí ANO, nebo jiná politická strana,“ doplnil.

Dohodovací řízení s hnutím ANO komunisté vyvolali poté, co kabinet přes jejich nesouhlas poslal armádě deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany zkrácen na podzim.

Nesouhlasí ani například s postupem vlády v případě stavby nového bloku jaderné elektrárny Dukovany a s některými kroky podnikanými proti šíření epidemie koronaviru.