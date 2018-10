Komunisté hodnotí volební neúspěch. Výkonná rada Filipa podpořila, co ústřední výbor?

Zhruba stovka členů ústředního výboru KSČM začala ráno v pražském sídle strany hodnotit výsledky strany v nedávných komunálních a senátních volbách. Předseda komunistů Vojtěch Filip kvůli neúspěchu strany čelí kritice i několika výzvám, aby rezignoval, což odmítl. Zástupci strany při svém příchodu na výbor nechtěli možný vývoj jednání komentovat. Praha 10:23 20. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda KSČM Vojtěch Filip | Foto: Tomáš Jelen | Zdroj: Český rozhlas

Vojtěch Filip v pátek řekl, že očekává, že nejvyšší orgán strany mezi sjezdy neschválí návrhy na odvolání současného vedení ani na svolání mimořádného sjezdu.

Komunisté ve volbách přišli o své zastoupení v Senátu a ztratili 1200 obecních křesel. Filip přiznal, že výsledek voleb je zklamání. Podle něj ale za něj nesou odpovědnost funkcionáři na všech úrovních. Upozornil také na to, že ve srovnání s dalšími stranami mají komunisté stále relevantní počet mandátů na komunální úrovni a že typu voleb musí mimo jiné přizpůsobit kampaně.

K nejhlasitějším Filipovým vyzyvatelům patří bývalý místopředseda strany Josef Skála, který nedávno oznámil vznik platformy Restart uvnitř KSČM. Její činnost je ale podle rozhodnutí pátečního výkonného výboru strany v rozporu se stanovami a KSČM poškozuje. Místopředseda strany Václav Ort novinářům řekl, že zástupci strany nebudou dnešní jednání komentovat před jeho skončením. Závěry chtějí oznámit na tiskové konferenci ve 14:30.

Ústřední výbor se schází obvykle jednou za čtvrt roku. K jeho svolání se rozhodli členové vedení podle mluvčí Heleny Grofové kvůli obavám z toho, že by na řádném zasedání výboru v prosinci bylo hodnocení voleb časově náročné a nezbylo by dost času na to probrat přípravu na evropské volby v květnu příštího roku.

Neúspěch ve volbách dnes rozebírá v Hradci Králové také širší vedení sociální demokracie. Předseda strany Jan Hamáček chce požádat členy ústředního výkonného výboru o důvěru.