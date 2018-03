Kuchařka pro premiéra, exkrementy i smrkání do rukávu. Co zaznělo během debaty ve sněmovně?

Výměna hospodyněk

„My jenom měníme hospodyně, které špatně řídily ty domácnosti a špatně uklízely. My nic nebouráme. Takže jsme vyměnili nějaké hospodyně. My jsme o tom byli přesvědčeni, že ti lidi tam nemají co hledat, už předtím než jsme byli ve vládě,“ řekl předseda vlády. Premiér tak odmítl tvrzení Jana Bartoška (KDU-ČSL), že by se kabinet choval jako dočasný nájemník bytu, který v něm vybourá příčky a rozbije kuchyňskou linku.

Svítit a topit

„Legitimitu má (vláda v demisi) v jedné jediné podstatné věci. A to je svítit a topit. K ničemu jinému legitimitu nemá,“ konstatoval předseda občanské demokracie Petr Fiala. „Tato vláda by měla projevit zdrženlivost a zastavit všechny personální obměny až do období, kdy získá mandát a důvěru podle Ústavy České republiky. “

Do rukávu se nesmrká

Pavel Bělobrádek z KDU-ČSL řekl, že vláda, která nemá důvěru sněmovny, nemá dělat všechno to, co vláda s důvěrou dolní komory. Měla by podle předsedy lidovců dodržovat i nepsané zvyklosti podobné těm, že se „nesmrká do rukávu a nechodí na záchod na veřejných místech“.

Vyčítání exkrementů

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že premiér pravicové opozici vyčetl její kritiku personálních opatření v podstatě slovy: „Proč nám vyčítáte naše exkrementy, když už bylo nakaděno před námi.“ Šlo podle jeho slov o výpujčenou parafrázi hrubší verze, kterou pronesl jeden z analytiků. Neuvedl ale který.

'Dejte mi kuchařku'

Premiér Babiš také obvinil opoziční strany z toho, že ve skutečnosti nechtějí vyjednávat o možné podpoře vlády ANO. To, že pravice chce vládu bez něj, když ANO na jeho účasti ve vládě trvá, označil za pokrytectví. „Všechno jste zbourali. Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat, jsem úplně blbej, neumím to, tak mi to napište tu kuchařku. Představte si, že jsem robot, tady si strčím něco, nějaký čip a budu s vámi jednat, já už nevím co,“ uvedl v místy emotivním vystoupení premiér v demisi.

Zeštíhlování struktur

Ministr zemědělství Jiří Milek uvedl, že v zemědělství je třeba šetřit. „Já udělám všechno pro to, abych zeštíhlil strukturu ministerstva zemědělství, bylo tam 11 náměstků, já jich budu mít sedm,“ řekl v pátek ve sněmovně.