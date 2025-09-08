Kuchařky nebo školníci. Města a obce stále neví, jak nepedagogičtí pracovníci zatíží jejich pokladny

Už za necelé čtyři měsíce začnou nepedagogické pracovníky platit zřizovatelé škol. Dotkne se to krajů, měst i menších obcí. Kompenzace od státu se jim zdá malá.

Reportáž Pelhřimov Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Nová školní jídelna na sokolovském gymnáziu

Kuchařky nebo školníky mají od 1. ledna 2026 platit zřizovatelé (ilustrační foto) | Foto: Karlovarský kraj

Dvoučlenný kuchařský tým vaří ve školní jídelně malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku.

Přestože se jedná o velmi malou základní školu, navíc ještě spojenou s mateřskou, neobejdou se tu bez několika nepedagogických pracovníků.

Přehrát

00:00 / 00:00

Už za necelé čtyři měsíce začnou nepedagogické pracovníky platit zřizovatelé škol

„Máme tu jednu školnici, jednu uklízečku, v jídelně vedoucí kuchyně a jednu školnici z mateřské školy, která je zároveň i kuchařka,“ vypočítává ředitelka obrataňské školy Petra Krupková.

Kuchařky nebo školníky, zkrátka nepedagogické pracovníky, mají nově platit zřizovatelé. U základních škol jsou to většinou města a obce.

Nejistota stran financování

Jak to budou dělat a nakolik to zatíží městskou pokladu, zatím nevědí ani v některých větších městech.

„V Pelhřimově je to v řešení. Máme nějaké propočty, kolik to bude městskou pokladnu stát,“ říká pelhřimovský místostarosta Karel Kratochvíl (KDU-ČSL).

„Stát by nám měl zvýšit z rozpočtového určení daní asi procento navíc, ale už teď víme, že nám to výdaje nepokryje,“ uvádí.

3:39

Nový školní rok přináší změny: platí jiná pravidla pro odklady, nepedagogy budou platit obce a kraje

Číst článek

Podle ministerstva financí naopak dostanou zřizovatelé škol dost.

„Obce a kraje, tedy zřizovatelé škol, budou nepedagogické pracovníky od ledna příštího roku financovat ze zvýšeného podílu takzvaných sdílených daní,“ vysvětluje mluvčí ministra financí Ondřej Macura.

„V roce 2026 půjde zhruba o tři a půl miliardy korun, což je dokonce vyšší celkový objem než tomu bylo doposud,“ uzavírá Macura.

Podle statistik ministerstva financí pracuje v České republice zhruba 80 tisíc nepedagogických pracovníků.

Milan Soldán, ntu Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme