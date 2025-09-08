Kuchařky nebo školníci. Města a obce stále neví, jak nepedagogičtí pracovníci zatíží jejich pokladny
Už za necelé čtyři měsíce začnou nepedagogické pracovníky platit zřizovatelé škol. Dotkne se to krajů, měst i menších obcí. Kompenzace od státu se jim zdá malá.
Dvoučlenný kuchařský tým vaří ve školní jídelně malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku.
Přestože se jedná o velmi malou základní školu, navíc ještě spojenou s mateřskou, neobejdou se tu bez několika nepedagogických pracovníků.
„Máme tu jednu školnici, jednu uklízečku, v jídelně vedoucí kuchyně a jednu školnici z mateřské školy, která je zároveň i kuchařka,“ vypočítává ředitelka obrataňské školy Petra Krupková.
Kuchařky nebo školníky, zkrátka nepedagogické pracovníky, mají nově platit zřizovatelé. U základních škol jsou to většinou města a obce.
Nejistota stran financování
Jak to budou dělat a nakolik to zatíží městskou pokladu, zatím nevědí ani v některých větších městech.
„V Pelhřimově je to v řešení. Máme nějaké propočty, kolik to bude městskou pokladnu stát,“ říká pelhřimovský místostarosta Karel Kratochvíl (KDU-ČSL).
„Stát by nám měl zvýšit z rozpočtového určení daní asi procento navíc, ale už teď víme, že nám to výdaje nepokryje,“ uvádí.
Podle ministerstva financí naopak dostanou zřizovatelé škol dost.
„Obce a kraje, tedy zřizovatelé škol, budou nepedagogické pracovníky od ledna příštího roku financovat ze zvýšeného podílu takzvaných sdílených daní,“ vysvětluje mluvčí ministra financí Ondřej Macura.
„V roce 2026 půjde zhruba o tři a půl miliardy korun, což je dokonce vyšší celkový objem než tomu bylo doposud,“ uzavírá Macura.
Podle statistik ministerstva financí pracuje v České republice zhruba 80 tisíc nepedagogických pracovníků.