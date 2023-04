Památkáři museli vrátit dotaci 314 milionů korun na opravu Kuksu kvůli zmanipulování zakázky

Národní památkový ústav (NPÚ) musel vrátit dotaci 314 milionů korun z evropských fondů i národních zdrojů na opravu barokního areálu v Kuksu na Trutnovsku. Uvedla to v pátek Česká televize (ČT), které to řekl regionální ředitel NPÚ Miloš Kadlec. Za zmanipulování zakázky na rekonstrukci Kuksu soudy poslaly do vězení tři muže včetně jednoho bývalého zaměstnance NPÚ, čtvrtá obžalovaná dostala podmíněný trest.

