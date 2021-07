Respirátor je stále nutný i na kulturních akcích venku. Organizátoři přiznávají, že to nedokáží uhlídat

Festivalová louka pod širým nebem, kelímek piva v ruce a uvolněná atmosféra. I za takové situace si lidé musí zakrýt ústa. Alespoň podle opatření ministerstva zdravotnictví dýchací cesty. A na nošení respirátorů by měli dohlížet organizátoři akcí. Ti ale tvrdí, že to v průběhu akce uhlídat nelze. Změna se přitom zatím nechystá. Praha 6:00 28. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizátoři venkovních kulturních akcí tvrdí, že nošení respirátorů nelze uhlídat. (ilustrační foto) | Foto: Jacob King | Zdroj: ČTK

Venkovní prostory neoživují jen hudební a filmové festivaly, ale také letní kina nebo letní divadelní scény. Organizátoři takových akcí jsou podle opatření ministerstva zdravotnictví povinni kontrolovat, zda jsou návštěvníci bezinfekční a mají zakryté dýchací cesty.

Pořádat akce na čerstvém vzduchu ve Voděrádkách a Valdštejnských zahradách se rozhodlo také Dejvické divadlo.

„Míváme kapacitu 440 návštěvníků. V moci našeho personálu absolutně nebývá možnost kontrolovat jednotlivce, kteří si respirátory sundali, a v průběhu představení je napomínat,“ přiznává ředitelka Dejvického divadla Blanka Cichon. Zároveň dodává, že zatímco při vstupu nemají potíže s kontrolou nanoroušek a respirátorů, po dobu konání představení je to těžké. „Trochu to nám i našim divákům zkomplikovalo provoz. Z pozice ředitelky divadla doufám v pominutí opatření,“ říká.

I když se kulturní akce koná venku, lidé musí mít podle nařízení vlády zakrytá ústa a dodržovat rozestupy. Zodpovědnost za to částečně nesou organizátoři daných kulturních akcí. Že pořadatelé musí v rámci systému ONT (dokládání testu, očkování či prodělané nemoci – pozn. redakce) dohlížet na bezinfekčnost návštěvníků, potvrzuje redakci iROZHLAS.cz hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

„Kontrola probíhá v rámci systému ONT. Pokud pořadatel zjistí, že účastník tyto podmínky nesplňuje, tak mu neumožní vstup na akci,“ uvádí. Hygienické stanice prý dosud provedly celkem 33 360 kontrol. Na dotaz, kolik rozdaly pokut, reagovala Svrčinová s tím, že zatím informace poskytnout nemůže.

Podstatu nařízení a jejich kontrolu v praxi přibližují serveru iROZHLAS.cz odborníci a někteří z organizátorů kulturních událostí.

Má opatření smysl?

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek se domnívá, že opatření jsou smysluplná a prokazatelně efektivní. „Nedodržování zakrytí dýchacích cest neznamená, že postrádá smysl. Bude to efektivní, když se bude dodržovat. Zejména s ohledem na delta mutaci, která už je také v Česku dominantním koronavirem,“ přibližuje.

S efektivitou respirátorů a nanoroušek souhlasí i vakcinolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula. Uvědomuje si ale složitost vymáhání tohoto pravidla. „Kapacity hygienických stanic nedovolují ve vlastní režii provádět důsledně vyžadované kontroly. Pokud by to návštěvníci pečlivěji dodržovali, opatření by mělo větší efekt,“ vysvětluje.

Prymula se domnívá, že testování a očkování riziko přenosu sice snižuje, ale stále na to nelze zcela spoléhat. Zakryté dýchací cesty tak jsou podle něj stále žádoucí. „Určitě by se dalo při téměř stoprocentní proočkovanosti uvažovat o zrušení povinnosti týkající se roušek,“ říká s tím, že pouze na testy spoléhat nelze, protože nejsou vždy zcela přesné. Přesnost by se prý zvýšila, pokud by lidé provedli PCR testování těsně před návštěvou kulturní události.

Prymula však podotýká, že spíše než venkovní akce jsou větším ohniskem kluby. „Přestože se ani na venkovních akcích nedodržují rozestupy, klasická kulturní událost není velkým rizikem pro šíření,“ dodává.

Právě kvůli situaci v klubech ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz před dvěma týdny řekl, že nechá zkontrolovat noční podniky. Policie na to minulý týden ve spolupráci s hygienou prověřila desítky barů. Odhalila 40 přestupků, z toho 20 jich pokutovala. Podle Vojtěcha se situace zhoršuje zejména u mladých lidí ve věku 16 až 20 let.

Jak server iROZHLAS.cz popsal, v klubu Fashion, jenž sídlí na střeše obchodního domu Kotva, se za poslední měsíc nakazilo 35 lidí. Podle premiéra Andreje Babiše tento klub připomíná loňský případ vinohradského klubu Techtle Mechtle, kde se nakazilo více než 160 lidí.

‚Stát nás zneužívá‘

Ředitelka Dejvického divadla Blanka Cichon má za to, že se kulturní obec málo zapojila do vyjednávání o podobě restrikcí. Odkazuje na restaurace, které se podle ní k opatřením v průběhu pandemie vyjadřovaly více. „Restaurace vyvíjely mnohem větší tlak a hrozilo tam i nějaké soudní vypořádávání. Kulturní obec to takhle neřešila a neřeší. Možná z toho důvodu, že na to nemá finanční prostředky,“ domnívá se.

Producent hudebních festivalů Metronome Prague nebo United Islands of Prague David Gaydečka však podotýká, že festivalová obec se do vyjednávání pravidel zapojovala. „Bojovali jsme dost výrazně. Problém ale byly časté změny ministrů zdravotnictví a hlavních hygieniků. Nenastala tak přímá kontinuita a kvůli způsobeným dlouhým pauzám se nic rozumného vyjednat nedalo,“ míní.

Gaydečka tvrdí, že spousta zástupců kultury si kvůli častým změnám opatření a špatné komunikaci vytvořila ke státu nedůvěru, což souvisí také s odchodem části kulturních pracovníků do jiných oborů. Zakryté dýchací cesty prý kontrolují u vstupu a lidé to přijímají. „Stát po nás chce, abychom vydávali více energie v situaci, kdy nám dochází personál. Přenáší na nás svoji zodpovědnost. Sám neudělal nic,“ namítá.

Podle něj se k pandemii snaží s jeho týmem přistupovat zodpovědně a opatření sleduje i přesto, že se v často mění. „Respirátory kontrolujeme při vstupu. Jinak je to ale individuální. Represi má vyvíjet stát, nikoliv pořadatelé. Lidé to alespoň při vstupu většinou dodržují,“ dodává.

Kontrola při vstupu

Michal Šašek, výkonný ředitel Filmového festivalu Junior fest, uspořádal pro 2500 diváků v amfiteátru v plzeňském Lochotíně předpremiéru filmu Prvok, Šampon, Tečka a Karel. „Při vstupu se návštěvníci kontrolují bez potíží, při samotném promítání venkovního filmu se nasazené respirátory kontrolují těžko,“ říká. Zakrývání dýchacích cest na venkovních akcích, například v parku nebo ve větším areálu, prý nerozumí.

Ředitelka filmového festivalu Marienbad v Mariánských lázních Zuzana Stejskalová opatření přijímá. Filmové projekce neorganizují venku, ale ve velkých otevřených sálech. „Nejsem zastánkyní velkých restrikcí, ale sama chci, aby se návštěvníci cítili dobře a bezpečně. Lidé jsou vesměs vstřícní. Je vidět, že nad tím přemýšlí,“ uvádí. Podotýká, že organizátoři před festivalem s návštěvníky komunikovali a upozornili je na potřebu dodržovat všechny platné restrikce.

Zakrytí úst a nosu podle ní přísně vyžadují. Sama ale také připouští, že není v jejich silách kontrolovat to po celou dobu projekce. Prý mívají vyvěšené plakáty, které na zakrytí úst apelují. „Případné nedodržení však podle ní kompenzovaly dostatečné rozestupy,“ tvrdí.

Daň za současnost

Podle mluvčí ministerstva kultury Michaely Lagronové se ovšem ministerstvo kultury se stížnostmi ze strany zástupců kultury nesetkávají. „Povinnou ochranu dýchacích cest bereme jako daň za to, v jaké době žijeme. Chození za kulturou je podmíněno určitými pravidly. My nejsme ti, kteří tato pravidla stanovují,“ říká.

Mluvčí popisuje, že ochrana dýchacích cest je spojená s vývojem opatření, která se vyvíjejí s počtem očkovaných ve společnosti. Podobné restrikce v kultuře jsou podle ní i v zahraničí. „Obáváme se především toho, že začínají narůstat počty nakažených. Speciálně v mladší generaci, která není očkována. Nechceme se vrátit před květen 2021,“ vysvětluje. Opatření, jako je nošení ochrany dýchacích cest na venkovních akcích, jsou podle ní nevyhnutelná.

Lagronová tvrdí, že povinnost nošení respirátorů a nanoroušek kulturní obec nikdy neřešila. „Šlo především o počty lidí, kteří mohou na představení nebo koncert přijít, jestli se smí stát nebo sedět, jestli bude povolená konzumace. Ochranu dýchacích cest obě strany vnímaly jako nutný diskomfort,“ dodává. O úpravě opatření pro srpen má ministerstvo kultury jednat s ministerstvem zdravotnictví v následujících dnech.

Tiskový odbor ministerstva zdravotnictví serveru iROZHLAS.cz sdělil, že případné kroky k proměně restrikcí v kultuře zatím nejsou známé. „S ministerstvem kultury jsme samozřejmě v kontaktu. Zatím však o žádných konkrétních změnách nevíme. Pokud budou, obratem to veřejnosti oznámíme,“ uvedla vedoucí tiskového odboru ministerstva zdravotnictví Gabriela Štepanyová.

Nejvyšší správní soud zrušil nošení roušek a respirátorů uvnitř Nejvyšší správní soud v úterý opatření zrušil, protože podle něj není dostatečně odůvodněné

Zásah vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, ministerstvo tak má čas reagovat a odůvodnění doplnit

Soud už dříve vynesl dvě podobná rozhodnutí. Ministerstvu opakovaně vytýkal nedostatky v odůvodnění. Konkrétně se mělo vypořádat například s otázkou, zda nemohou v některých individuálních případech zdravotní rizika nošení respirátoru převýšit přínosy ochrany dýchacích cest jako prevence šíření koronaviru

Nejvyšší správní soud tvrdí, že úřad dosud „systematicky ignoruje“ jeho rozhodnutí. Příště už by tak soud mohl rušit opatření hned, bez odkladu, který přiznal v úterý. Verdikt je dostupný na úřední desce