Jednoznačně diskriminační, řekl Zaorálek o návrhu na rozvolňování v kultuře. Arenberger věří v dohodu

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) kritizuje návrh na uvolňování covidových opatření v kultuře, který dostal od resortu zdravotnictví. Oblast podle něj diskriminuje proti ostatním odvětvím například tím, že vyžaduje nákladnější PCR testy. Zaorálek v pondělí řekl, že vláda požaduje i výrazněji lepší epidemickou situaci než srovnatelné země, které už pravidla pro kulturu uvolňují. Ministr zdravotnictví za ANO Petr Arenberger věří v dohodu. Praha 20:38 3. května 2021

Zaorálek obdržel návrh ministerstva zdravotnictví a Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) v neděli. „To, co jsme dostali, je pro mě naprosto nepřijatelné,“ řekl na tiskové konferenci v pražském Lidovém domě.

Dosáhnout včas epidemické situace vyžadované návrhem je podle něj nerealistické. „Jsou země, které takovýchto čísel zdaleka nedosahují, a přesto uvolňují,“ konstatoval.

Realitu v kulturní oblasti neodráží návrh ani podle pořadatelů akcí. V řadě případů by umožnil příliš malé publikum, takže by bylo prodělečné akce organizovat, řekl Zaorálek.

Ministerstvo zdravotnictví přitom od pořadatelů má informace, v jakých mantinelech mají kulturní akce smysl. „Je to ale jako mluvení do dubu,“ prohlásil.

Arenberger po jednání vlády novinářům řekl, že rozhovory obou ministerstev budou pokračovat ve středu. „Jsem optimista, že v kontextu dalších resortů, kde řešíme podobné záležitosti, že řešitelného konsensu dosáhneme,“ uvedl. Zda se budou používat antigenní či PCR testy, je podle Arenbergera také na úrovni diskuse.

Podle vedoucího skupiny MeSES Petra Smejkala vychází Zaorálkem kritizovaný návrh z toho, že maximální kapacita hromadných akcí by se odvíjela od typu testů, které dokážou pořadatelé zajistit. PCR testy by byly pouze volitelnou nadstavbou.

‚Patří k nejrizikovějším‘

„Bylo by naprosto v pořádku, pokud by pořadatel akceptoval pouze antigenní testy, ale pak by musel být počet diváků v daném prostoru nižší,“ uvedl Smejkal. Alternativou jakéhokoliv testu by bylo také potvrzení o očkování nebo o prodělání covidu-19. „Chápeme, že hromadné akce jsou omezené už dlouhou dobu, nicméně epidemiologicky patří k těm nejrizikovějším, a proto je třeba nastavit podmínky pro jejich obnovení pečlivě,“ dodal.

Kabinet zhruba před dvěma týdny představil šest tzv. balíčků pro uvolňování koronavirových pravidel. Řídí se počtem případů covidu-19 na 100 000 obyvatel. V případě kultury se s nimi počítá také, podle Zaorálka ale umožní kultuře fungovat prakticky až na podzim. Například ve Francii či Rakousku dávají pravidla daleko větší šance pro pořádání akcí. „Nevím, proč u nás by měly být poměry o tolik tvrdší,“ řekl.

U kulturních akcí navíc návrh nepočítá s antigenními testy, ale pouze s přesnějšími, avšak dražšími PCR testy. „Je nefér, aby jediná kultura měla za podmínku PCR testy,“ řekl. Kultura by tak mohla být dostupná jen pro bohaté, případně starší lidi s dokončeným očkováním. „Tohle mi připadá jednoznačně vůči kultuře diskriminační,“ uvedl Zaorálek.

Konečný model by se měl přiblížit spíš tomu, jaký původně navrhlo ministerstvo kultury, zdůraznil Zaorálek. Podrobnosti z návrhů obou resortů nespecifikoval. „Do čtvrtka máme možnost dojednat model, který bude fér,“ uvedl. Varoval také před dodatečnými náklady státu, na kompenzacích v kultuře by podle něj musel vyplatit zhruba 1,5 miliardy korun navíc.