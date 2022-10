Starosta, zastupitel, senátor, dá se to zvládnout? ‚Úkolem senátora je rozumět regionu,‘ tvrdí Vystrčil

Být zároveň starostou, krajským nebo obecním zastupitelem a také senátorem, to je úkol pro část nově zvolených zákonodárců. Podle šéfa senátorského klubu ODS A TOP 09 Zdeňka Nytry se všechny funkce nedají stíhat. Předseda senátu Miloš Vystrčil ale tvrdí, že být součásti zastupitelstva regionu je pro senátora prospěšné. Podle politologů to tak může být, upozorňují ale, že politici se v takovém případě všem svým povinnostem nemohou věnovat naplno. Praha 5:00 9. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud chcete roli senátora vykonávat dobře, tak je potřeba, aby zákony odpovídaly tomu, co se reálně v regionu děje,“ říká Vystrčil | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Dětský lékař Bohuslav Procházka (KDU-ČSL) byl osm let zastupitelem v Kutné Hoře. Dva dny poté, co mu lidé dali důvěru jako senátorovi, se rozhodl funkci opustit.

„Senátor by měl zastupovat celý region, neměl by být součástí pouze jedné politické strany. Pozice senátora by měla být trochu nadstranická, mám zodpovědnost vůči lidem z regionu,“ přibližuje své rozhodnutí pro server iROZHLAS.cz.

Zároveň připouští, že stíhat obojí najednou by bylo náročné. „Když chcete dělat práci zastupitele tak, jak má být, poctivě, tak se tomu musíte věnovat. To znamená sledovat materiály, které jsou někdy dlouhé a složité,“ dodává Procházka.

První místopředseda horní komory Jiří Růžička (za TOP 09) sice obhájil post na Praze 6, do zastupitelstva už ale potřetí nekandidoval.

„Soustředím se na senátorskou práci, už jsem byl dvakrát v pozici zastupitele a měl jsem pocit, že by tam měli přijít jiní lidé. Vzhledem k tomu, že jsem nyní první místopředseda Senátu, tak je to časově mimořádně hodně náročné,“ vysvětluje.

Podobně mluví šéf senátorského klubu ODS a TOP 09 a občanský demokrat Zdeněk Nytra, který před dvěma lety opustil post radního Ostravy a letos už ani nekandidoval do zastupitelstva.

Senátor Zdeněk Nytra a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v Senátu ČR. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Když to chcete dělat opravdu naplno, navíc jako předseda senátorského klubu, tak nemám šanci navíc kombinovat Ostravu s Prahou. Proto jsem letos ani nekandidoval,“ popisuje.

Autem z Prahy, kde sídlí Senát, je to do Ostravy zhruba čtyři hodiny jízdy. A právě tato vzdálenost je podle Nytry problematická. Pokud by se snažil sedět na dvou židlích zároveň, mohla by podle něj jedna z funkcí strádat.

„Musel jsem se v minulosti třeba i omlouvat ze zasedání zastupitelstva, když se krylo se schůzí Senátu. Takže není to dobře,“ přiznává.

‚Věřím, že to půjde‘

Někteří nováčci mezi senátory to ale mají jinak. Petr Fiala (KDU-ČSL) chce zůstat jak zastupitelem Pardubického kraje, tak starostou Letohradu, kterému vládne už šestnáct let.

Nepřipouští, že vzdálenost mezi Prahou a městem na východě Čech by mohla být problém. Autem je to přitom zhruba 2,5 hodiny. Pokud by ale měl pocit, že funkce nezvládá naplno, říká, že by se některé funkce vzdal.

„Od zvolení senátorem uplynul týden. Za tuto dobu jsem si nemohl ověřit svou myšlenku, že je to slučitelné a dá se to zvládat. Věřím, že to půjde. Kdybych vyhodnotil, že něco z toho nejde, tak to budu chtít řešit. Pokud bych neměl v nějaké funkci dostatek času ji vykonávat, tak se rozhodnu, že něco opustím,“ připouští Fiala.

Zastupitelka Středočeského kraje a starostka obce Hlavenec v okrese Praha-východ Jarmila Smotlachová (ODS), která získala senátní mandát v obvodě Mělník, také uvažuje o opuštění některých svých funkcí. Chce se vzdát funkce uvolněné starostky a uvolněné předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje.

Jarmila Smotlachová | Zdroj: Český rozhlas

V čele obce Hlavenec ale zůstat plánuje, domluvila by se ovšem s místostarostou, že se uvolněná funkce přesune na něj. Zároveň Smotlachová uvažuje o tom, že si ponechá svůj prostý zastupitelský mandát Středočeského kraje.

„Myslím si, že když budu jako senátorka dobře informovaná o tom, co se děje na kraji, tak to může jen pomoct,“ tvrdí Smotlachová.

Kumulaci nevidí jako problém

Znovuzvolený senátor Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), který je i zastupitelem Libereckého kraje a starostou města Chrastava si také chce všechny funkce nechat. „Nevidím to jako problém. Působení starosty zvládám a je kolikrát velmi užitečné v Senátu,“ vysvětluje.

Totéž plánuje dosavadní šéf horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Už dal najevo, že má zájem ve funkci předsedy Senátu pokračovat. Zároveň je také zastupitelem Kraje Vysočina a města Telč. A také tyto funkce si chce ponechat.

Vystrčil tvrdí, že vše i jako předseda Senátu stíhá a považuje za prospěšné, že je součásti zastupitelstva svého regionu.

„Jsem přesvědčený, že je to pomoc. Jednou z nejdůležitějších rolí senátora je, aby rozuměl problémům regionu. Pokud chcete roli senátora vykonávat dobře, tak je potřeba, aby zákony odpovídaly tomu, co se reálně v regionu děje,“ popisuje Vystrčil.

Nešvar české politiky

Zastávat více funkcí je možné i podle politologů. „Nechci předem vylučovat, že to někdo, kdo si dobře dovede zařídit časový rozvrh, zvládat může. Samozřejmě ale obecně platí, že když někdo kumuluje funkce, tak se snadno stane, že nestíhá. A může to mít negativní důsledky,“ soudí politolog Josef Mlejnek.

„Kumulace funkcí je obecně nešvar nejenom české politiky, ale samozřejmě v některých případech může mít svůj smysl. V případě řadových senátorů to možná jde, ale funkce předsedy Senátu by měla být natolik vyčerpávající, že si to nedokážu představit,“ doplňuje politolog Lukáš Valeš.

Do Senátu byl zvolen také šéf jihočeské záchranky Marek Slabý, kterého do horní komory vyslala koalice Spolu. Slabý už dříve pro Český rozhlas řekl, že by chtěl ve funkci zůstat, ale pokud to nepůjde, odstoupí.

Také šéf brněnské hvězdárny Jiří Dušek (za ODS) si chce svou funkci ponechat. Řekl to ještě před svým zvolením do Senátu Českému rozhlasu.

Primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST) na dotazy serveru iROZHLAS.cz neodpověděl. Hnutí ProMOST vyhrálo tamní komunální volby a chtělo mít koalici hotovou po senátních volbách.