Kůň Převalského utekl při převozu na Pražském okruhu. Pracovníci zoo ho spolu s policií odchytili

Pražská zoologická zahrada návrat koní do přírody organizuje. Podle informací zveřejněných na síti X policií a Bobkem útěk koně při převozu omezil provoz na Pražském okruhu a Jižní spojce ve směru k Novopacké ulici.

„Policisté spolu s pracovníky Zoo Praha odchytli koně, který při převozu na kbelské letiště na úrovni OC Černý Most prorazil zábranu přepravníku a vyskočil ven,“ popsali událost policisté. Další čtyři koně vypraví maďarský národní park Hortobágy v Debrecínu.

„Jak již v tuhle chvíli víme, hřebec Wisky se v bedně rozepřel a díky tomu vyrazil horní díl. Takže jsme ho naháněli po okruhu,ׅ“ řekl ředitel zoo po 12.00. Kůň dostal anestezii. Novinářům pak Bobek řekl, že hřebec je již ve výběhu v trojské zoo, a na kbelské letiště tak dorazili pracovníci zoo se třemi koňmi.

„Díky vydatné pomoci Policie ČR se nám podařilo ho zastavit, zadržet, uspat, naložit do jiného přepravního prostředku, a v tuhle chvíli už je ve výběhu Zoo Praha,“ uvedl Bobek.

Trojská zoo chová koně Převalského od roku 1932 a od roku 1959 vede mezinárodní plemennou knihu. První letecké transporty koní určených k vypuštění začala zahrada organizovat v roce 2011 a mířily do oblasti západního Mongolska. Cílem projektu je obnovit populaci divokých koní ve volné přírodě.

Loni poprvé letouny zamířily do Altyn Dala ve středním Kazachstánu, kam převezly sedm koní, tři z Prahy a čtyři z Berlína.

V následujících letech chce Zoo Praha do oblasti stepí Altyn Dala převézt zhruba 40 koní. Po transportu pracovníci zoo vypustí koně do takzvaných aklimatizačních ohrad, a to hřebce a klisny zvlášť. Do volné přírody je pak vypustí zhruba po roce.

Kůň Převalského z přírody vymizel koncem 60. let minulého století, v lidské péči ale byla stabilně rostoucí populace, která umožnila reintrodukci druhu nejprve do Číny a pak do zmiňovaného Mongolska. V zoo a v její chovné a aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově se narodilo přes 230 hříbat.