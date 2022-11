Dojímá k slzám. Projekt Ježíškova vnoučata přivedl do chýnovského domova seniorů terapeutického koně

Miluje mrkev a spánek v jakémkoliv množství. A také společnost starších nebo handicapovaných lidí. Desetiletý terapeutický kůň Sagi je společně se svou chovatelkou Veronikou Volgemutovou navštěvuje už třetím rokem přímo v jejich domovech. Díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata se vydali do domova pro seniory v Chýnově. Praha 16:47 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Terapeutický kůň Sagi v domově pro seniory v Chýnově | Foto: Jan Kopřiva | Zdroj: Český rozhlas

Veronika Volgemutová přivedla desetiletého Sagiho ke skupince seniorů. Na nádvoří na něj čekala například Jitka Šestáková. Kontakt s koněm si dojal skoro k slzám.

Terapeutickou práci, kterou Sagi odvedl, ocenila i zaměstnankyně domova pro seniory, ergoterapeutka Eliška Hojsáková. „Působí to na mě velice mile, pozitivně, kůň je klidný, paní je milá. Je to úžasná akce pro náš domov, to ani nejde popsat slovy. Je to nevšední zážitek,“ chválila.

O Sagiho terapeutických schopnostech se přitom jeho chovatelka Veronika Volgemutová dozvěděla teprve před třemi lety.

„Já jsem v roce 2019 měla hodně vážný úraz a zjistila jsem, že Sagi to velmi dobře vnímá. Cítil, kde mám zlomenou nohu, byl velice ohleduplný. Když jsem byla na vozíku a o berlích, dával na mě pozor. Tím mi vnukl tu myšlenku a dotáhli jsme to. Mně dávalo smysl si tohle nenechat jen pro sebe,“ popsala.

Do domovů pro seniory nebo hospiců jezdí Veronika Volgemutová se Sagim v rámci projektu Asistenční jednorožec. Návštěvy jsou díky sponzorům zdarma.

