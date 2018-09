Chovatelé koní ze Ždírce na Jihlavsku řeší záhadu potlučeného poníka

Kdo mohl tříletého valacha patrně minulý týden ve středu poranit, zatím nikdo neví, případem se zabývá i policie.

„Tady spálený, z druhé strany to má taky spálený. Je to povrchový, ale nemůže chodit,“ popsala pro Český rozhlas Vysočina Veronika Strnadová a v rámci možností vyvedla koně ze stáje.

Jde o tříletého poníka Jacka, který žije ve výběhu ve Ždírci poblíž Jihlavy.

„I po konzultaci s veterinářem se to v ohradě nestalo. Nemohlo se to stát o hlínu, ani mu to nemohli způsobit jiní koně.“

Ohrada je obehnaná pásku, do které je podle Veroniky Strnadové puštěný elektrický proud. „Jeto slyšet, jak to cvaká, je to puštěné pořád. Ohrada není nikde porušená, je v pořádku.“

Je to záhada

Ošetřovatelka koní neví, kdo poníkovi zranění způsobil. „Našli jsme ho a měl připnutý vodítko na ohlávce, ale jinde než se to běžně dělá. Tak to asi nebyl někdo úplně zkušený od koní. Ptali jsme se po okolí, jestli někdo něco neviděl, nahlásili jsme to na policii, která následně bude zjišťovat, jestli někdo něco neviděl,“ dodává paní Strnadová.

Variantu, že by kůň sám utekl z ohrady a zase se vrátil, zavrhuje. „To tak nemohlo být, navíc je zraněný a nemůže chodit.“

K incidentu muselo dojít minulý týden ve středu odpoledne. Policie událost prošetřuje, žádná obvinění ale zatím nepadla.

Text vznikl pro webové stránky ČRo Vysočina.