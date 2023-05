V Křišťálovém chrámu v Kunraticích u Cvikova je nové skleněné Jezulátko, požehnal mu kardinál Duka

Kardinál Dominik Duka v Kunraticích u Cvikova požehnal 1. května 2023 skleněnému Jezulátku, které zaujímá přední místo v tamním takzvaném Křišťálovém chrámu.

„Kunratické Jezulátko je další z objektů, které symbolizuje naší přítomnost v liturgickém prostoru,“ říká manažer sklárny David Sobotka.

Sošku vytvořil přímo na Štědrý den, 24. prosince 2022, sklář Jiří Pačinek. Výroba mu zabrala zhruba tři hodiny. „Bylo to moje přání. Před dvěma lety jsme darovali Jezulátko do Litomyšle. To bylo hezké, ale my jsme chtěli to naše,“ uvádí Pačinek.

Sklář má vizi, že by na místním kopci Klobouk byla také skleněné křížová cesta, která by byla doplněná dalšími uměleckými výtvory, třeba ze dřeva nebo kovu.