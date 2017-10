Kupčení s hlasy Ústecku? 'Na parkovišti nám dali lístky se zaškrtnutými kandidáty,' říká volička

Informace o možném kupčení zaslala například členka volební komise v Mojžíři, která nechtěla být jmenována.

Reportérům Radiožurnálu řekla, že v pátek přijely během jedné hodiny tři skupinky, zhruba po 15 lidech.

Podle ní přišel každý s jedním hlasovacím lístkem a všichni byli z jednoho paneláku.

„Přišli, jeden hlasovací lístek, vytáhli ho z peněženky nebo ho měli přehnutý v ruce. Neuměli ani číst, nechtěli ani obálky. Někdo je prostě musel uplatit, peníze jsme ale neviděli. Přišla tam i policie, tak jsme je na to upozornili.“

Místní Radiožurnálu řekli, že se za hlas platilo 200 korun. Třeba paní Alena situaci popsala následovně: předtím, než šla k volbám, dostala od dvou mužů na parkovišti volební lístek se dvěma zaškrtnutými kandidáty.

Tvrdí, že ten samý lístek dostali všichni zájemci. Dohromady jich prý bylo v Mojžíři minimálně 50. Když pak odvolili, dostali za to 200 korun. „Už to bylo zakroužkované. Čech a jeden Rom chodil,“ popsala s tím, že lístky rozdávali na parkovišti.

Trestní oznámení

Připomeňme, že v minulosti se objevily i provokace, kdy chtěl někdo během voleb některou stranu poškodit a záměrně rozdával dopředu zakroužkované volební lístky. Spolu s Radiožurnálem monitoroval volby i analytik Nadačního fondu proti korupci Janusz Konieczny.

Ten kvůli tomu podává trestní oznámení na policii. Mluvčí severočeské policie Alena Bartošová pak potvrdila, že policie zatím prověřuje celkem dvě oznámení. Radiožurnálu se podařilo jeden volební lístek získat.

Jedním zakroužkovaným je na něm starosta Krupky Zdeněk Matouš ze sociální demokracie, číslo 2 na kandidátce. Matouš už byl v minulosti s kupčením s hlasy spojován. Stejně jako tehdy i teď řekl, že je to kampaň proti němu. „Je to útok na mou osobu, nemám k tomu slov, nic o tom nevím,“ uvedl Matouš.

Druhým zakroužkovaným je místostarosta Krupky Karel Rouček, který je na sociálnědemokratické kandidátce číslo 10. Ten řekl, že ho možná chtěl podpořit nějaký příznivce fotbalu. „Já nevím, já dělám do fotbalu, jestli to je nějaký příznivec do fotbalu, nevím,“ komentoval Rouček.

I on byl v roce 2010 při komunálních volbách spojovaný s kupčení s hlasy.