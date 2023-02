Delší zákaz řízení a vyšší pokuty. Ministr dopravy Kupka popisuje přísnější tresty za jízdu pod vlivem

Řidiči v Česku podle statistik policie stále častěji řídí auto pod vlivem alkoholu. Ta loni odhalila přes 7 tisíc opilých řidičů, tedy skoro o 2 tisíce víc než o rok dřív. V takových případech může řidič dostat pokutu až 50 tisíc korun, zákaz řízení až na dva roky a ve vězení by mohl strávit až rok. Vláda chce, aby se tresty za řízení v opilosti zpřísnily. Hostem ranního interview Radiožurnálu byl ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Ranní interview Praha 17:45 12. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ministra dopravy Martina Kupky souvisí zvýšení případů řízení pod vlivem alkoholu i s covidovou krizí | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na úvod ještě pár dalších čísel. Policie loni řešila skoro 5000 nehod zaviněných alkoholem za volantem a zemřelo při nich 46 lidí. To je o pět víc než v roce 2021. Pane ministře, máte proto vysvětlení?

Pravděpodobně ten dopad většího počtu přestupků pod vlivem alkoholu souvisí s tím, že se lidé vraceli za volant po covidové krizi.

Vidíme, že i v jiných případech narostl počet těch neodpovědných jednání. V tomto případě se chceme i do budoucna víc zaměřit na to, aby, jak co se týče policejních kontrol, tak co se týče postihů, platilo, že na alkohol za volantem si Česko posvítí.

Opilým řidičům, kteří mají do jednoho promile, teď hrozí pokuta ve správním řízení jak maximálně 20 tisíc korun, tak i sedm bodů a zákaz řízení až na jeden rok. Je to podle vás dostatečný postih?

My jsme zařadili tento typ přestupku mezi ty, u kterých zpřísňujeme sankce. Zvyšuje se spodní hranice ze dvou tisíc na sedm tisíc a horní hranice dokonce na 25 tisíc korun. To je posun, který by měl být citelný, zejména v případě posunu té spodní hranice až o pět tisíc korun.

A zároveň prodlužujeme dobu zákazu řízení v případě požití návykových látek až na 18 měsíců, to totiž platí jako strašák pro řidiče, kteří se chovají nezodpovědně. A na druhou stranu chceme ještě víc působit na to, aby si lidé uvědomili míru rizika, pokud usednou za volant posilněni alkoholem.

Asi se shodneme na tom, že je rozdíl, pokud řídí někdo, komu pak naměří čtyři desetiny promile nebo třeba promile a půl. Myslela vláda i na něco takového, že by nějakým způsobem ty postihy odstupňovala?

Řízení pod vlivem alkoholu patří mezi přestupky, které všechny podléhají přestupkovému řízení, v němž v rámci posouzení závažnosti přestupku je rozptyl pro pokuty od sedmi do 25 tisíc korun. To bude nově ta příležitost, a to je potřeba posoudit v rámci přestupkového řízení, aby ta pokuta měla výchovný efekt, aby neměla například efekt likvidační.

A máme zájem na tom pochopitelně a je to také předmětem posouzení přestupkové komise, policie, případně pak soudů, aby v okamžiku, kdy se jedná třeba o profesionálního řidiče, který riziku vystavil třeba celou posádku autobusu, tak aby pak se jednalo o trestný čin z důvodu obecného ohrožení.

Dohled v ulicích

Nepochybně existují řidiči, kteří zkrátka spoléhají na to, že je nikdo nechytí, pokud řídí pod vlivem alkoholu. Nemůže být tedy problém v tom, že na silnicích prostě není dostatek policistů?

Patří i do části strategie BESIPu, aby bylo víc policistů v ulicích, a je to i v jednání s policejním prezidentem a s ministrem vnitra, jakmile to bude jenom trochu možné. Policii v těch předchozích letech významně zasáhla povinnost také asistovat případě celé řady opatření v covidové krizi a v tom minulém roce to byla zejména asistence na hranicích, ale jakmile to jenom trochu bude možné, tak se dohled policistů i v ulicích významně posílí.

Co třeba nějaká preventivní kampaň. Nemáte něco takového, pokud jde o ministerstvo dopravy, v plánu třeba pro letošní rok?

My sázíme na to, že se podaří už se schvalováním nového zákona významně posílit pozornost veřejnosti, pozornost médií a nasměrovat ji tímto směrem. Chceme vysvětlovat, jaké jednotlivé kroky, jaké důvody nás vedly ke změně bodového systému, který bude jednodušší, bude přehlednější.

Také budeme vysvětlovat to, že se snažíme v tom novém předpisu opravdu významněji posílit ty nejnebezpečnější dopravní přestupky. Rádi bychom, aby veřejnost v tomto směru věděla, že ten předpis se vydává logickou cestou tak jako v jiných státech světa, že postihujeme ty přestupky víc, které mohou způsobit také nejzávažnější dopady, nebo dokonce smrt na silnicích.

ODS v roce 2019, tehdy tedy jako opoziční strana, navrhovala, aby řidiči v Česku mohli řídit s půl promile alkoholu v krvi. Tehdy jste argumentovali tím, že tolerance alkoholu je při řízení v západních zemích naprosto běžná. Co se za ty tři roky změnilo, že najednou platí opak?

Ono je to tak, že skutečně ve většině států je tam nějaká hranice tolerance. My jsme i po debatě s mnoha odborníky se přiklonili k tomu, že zůstaneme u nulové tolerance, a to zejména z toho důvodu, že i po analýzách nehodovosti v předchozích letech se ukazuje, že tady bude potřeba spíše posílit dohled. A neradi bychom pochopitelně vyvolaly třeba takovým krokem větší výskyt nehod a i větší výskyt nejzávažnějších dopadů.