Za odmítnutí dechové zkoušky 75 tisíc. Cílem novely dopravního zákona je větší bezpečnost, říká Kupka

Součástí novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, o kterém by měli ve středu naposledy rozhodovat poslanci, je přehlednější bodový systém, který má zvýšit bezpečnost na silnicích. Pokud novelu podpoří poslanci, bude se jí zabývat Senát, následně prezident. O tom, co nového novela přinese, mluvil v Ranním interview Radiožurnálu ministr dopravy Martin Kupka z ODS. Rozhovor Praha 10:17 28. června 2023

Nový bodový systém má změnit sankce a tresty pro řidiče zhruba po 17 letech. Než se vůbec návrhem začali poslanci zabývat, několikrát se vrátil na ministerstvo dopravy. Můžete připomenout, proti čemu byly největší námitky, co jste museli změnit, aby s návrhem poslanci souhlasili?

Tohle se odehrálo v předchozím volebním období, kde skutečně ministerstvo dopravy předložilo ten návrh, ale v jiné podobě než dnes, do Poslanecké sněmovny, a Poslanecká sněmovna ho neprojednala. Údajně proto, že tehdejší koalice nenašla odvahu před volbami s takovým řešením přijít.

My jsme k tomu návrhu pak připojili další důležité věci, jako je například možnost řízení od 17 let, pod dohledem mentora, řidičák na zkoušku a další důležité úpravy. Ale ten základ, tj. snaha zjednodušit bodový systém a u těch přestupků, které jsou nejzávažnější, také zpřísnit postihy – to se podařilo udržet a v mnoha směrech posílit. Cílem je, aby ten zákon opravdu v nové podobě přispěl k větší bezpečnosti na českých silnicích.

V novém bodovém systému budou pouze tři sazby bodů oproti současným pěti. Tedy za ty banální přestupky 2 body a za střední 4 a za závažné 6 bodů. Řidiči tak můžou přijít o řidičský průkaz po dvou závažných přestupcích. Očekáváte, že se pak výrazně zvýší počet vybodovaných řidičů?

Rozhodně nesměřujeme k tomu, že by to mělo přinést zvýšení vybodovaných řidičů. Tady bude u těch nejzávažnějších přestupků platit princip dvakrát a dost, a doufáme, že i tím, jak je to srozumitelné, to opravdu povede k větší bezpečnosti a že se řidiči právě v reakci i na ten bodový systém budou chovat odlišně. Ukázalo se to i v minulosti, ukázalo se to i ve světě, že bodový systém je něco, co funguje.

Které přestupky považujete za ty nezávažnější?

Ty úplně nejzávažnější přestupky, kde není ani bodová sankce a kde se pak jedná třeba dokonce o trestný čin v okamžiku, kdy spácháte přestupek, který třeba vede k nehodě, která pak vyvolá další závažné dopady. Pak už to samozřejmě přesahuje kategorii přestupku a je to trestný čin. Ale třeba v případě, že odmítnete dechovou zkoušku, tak tam jsme sáhli k unikátní pokutě 75 tisíc korun.

A je to opravdu ten nejzávažnější postih, který ten nový systém nabízí. Mezi ty další velmi závažné přestupky patří například vjetí na červenou na železniční přejezd nebo významné překročení rychlosti v jízdě – v tom případě nastupují, kromě bodové sankce, ještě další závažnější postihy.

Byli jsme vedeni snahou opravdu zajistit, i na základě statistik, že ty nejzávažnější přestupky, které opravdu mají ty nejzávažnější dopady, nebo dokonce mohou končit nehodou se smrtí nebo s vážným poškozením zdraví, tak aby měly nejzávažnější tresty.

Naopak u těch méně závažných nebo nejméně závažných je ta pokuta dokonce menší a je možné řešit ten přestupek i dohodou. Takže přidáváme u těch nejzávažnějších a nejnebezpečnějších přestupků, a jsme naopak benevolentnější u těch, které neznamenají ohrožení.

Součástí novely zákona je také možnost řídit auto od 17 let pod dohledem tzv. mentora. Za nejrizikovější řidiče jsou považováni ale právě mladí řidiči do 24 let. Pomůže podle vás tento záměr snížit jejich nehodovost?

Já jsem přesvědčený o tom, že to pomůže. Navíc vycházíme ze zkušeností ze států, které nám nejsou daleko, jako je třeba Slovensko, kde skutečně toto opatření vedlo k tomu, že právě skupina mladších řidičů se méně často dopouštěla přestupků a méně často byla viníkem těch nejzávažnějších nehod.

Vycházíme z toho, že pro ty první zkušenosti, pro ty první kilometry ujeté za volantem je právě dohled mentora důležité vodítko k tomu, aby řidiči, kteří nastupují svoji řidičskou kariéru, víc předvídali a aby se chovali odpovědněji a ohleduplněji. Tam, kde to zavedli, to mělo tenhle pozitivní dopad.