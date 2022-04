Ministr Kupka: Pokud nepoteče plyn z Ruska, dodávky do domácností by neměly být omezené

Pokud přestane proudit plyn z Ruska do Evropy, domácnosti jsou až v poslední řadě opatření ke snížení jeho spotřeby. Lidem by dodávky omezené být neměly. V diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to v neděli uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vládu kritizoval za to, že nenakoupila plánované zásoby plynu do hmotných rezerv, Kupka argumentoval vysokou cenou.

Praha 12:19 3. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít