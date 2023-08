Pokuty podle výše příjmů bych nepodpořil, řekl Kupka. Navrhuje změnu bodového systému řidičů

V Česku došlo od začátku roku k téměř 54 tisícům dopravních nehod. Počet obětí přesahuje 280, přes 13 tisíc lidí bylo zraněno. Nejčastější příčinou havárií byla nepřiměřená rychlost. Agresivita mnohých řidičů v Česku překvapuje cizince. Například nikde ve Spojených státech není legální rychlost, s jakou se běžně setkáváme na tuzemských dálnicích. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) navrhuje změnu tzv. bodového systému řidičů. Interview Plus Praha 16:19 16. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Kupka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr dopravy Martin Kupka z ODS prosazuje novelu tzv. silničního zákona a s ní spojenou změnu bodového systému. Nyní chybí už jen podpis prezidenta.

„Návrh se setkal s poměrně pozitivní odezvou v Poslanecké sněmovně. Koneckonců on vzešel z rozsáhlé debaty s odbornou veřejností a troufnu si tvrdit, že má reálnou ambici opravdu snížit počet nehod na českých silnicích a měnit postupně chování řidičů. Kromě změny bodového systému přináší také nové prvky zaměřující se na nejrizikovější skupinu řidičů, tedy těch, kteří začínají,“ říká Kupka.

Významný je ovšem bodový systém, který se od ledna změní. Hlavním cílem je ho zjednodušit.

„V tuto chvíli budou už přestupky řazené jen do tří kategorií. Ty nejzávažnější za šest bodů, středně závažné za čtyři body a nejméně závažné za dva,“ uvádí a vysvětluje, proč dochází ke snížení bodového postihu u některých přestupků ze sedmi na šest bodů.

„Součet vyjde ve výsledku stejně. U některých zase přidáváme ze současných čtyř na pět. A v okamžiku, kdy se setkají dva nejzávažnější přestupky, stejně jako v tom současném režimu, tak se řidič tzv. vyboduje. Není to rozhodně měkčí systém. Je přímočařejší, protože bude platit jasné pravidlo dvakrát a dost u nejzávažnějších přestupků a třikrát a dost u středně závažných,“ popisuje s tím, že dojde i ke zpřísnění finančních sankcí.

Pokuty ve výši jednoho příjmu?

Například ve skandinávských zemích nebo Británii existuje systém, kde se výše pokuty vyměřuje podle příjmu. Člověk tam tak může dostat za vysokou rychlost pokutu ve výši poloviny svého příjmu nebo celého příjmu. To znamená, že pokud bere 30 tisíc měsíčně, přišel by o 30 tisíc.

Takové nařízení by ale Kupka nepodpořil. „Ono by to ve výsledku nemuselo vést ke spravedlivějšímu systému. Navíc by s tím byla spojená komplikace, jak takovou sankci určit na místě, protože to, na co se zaměřujeme, je postih na místě. Ten dlouhodobě vychází jako nejefektivnější – automatický mechanismus vybodování je totiž daleko přímočařejší. Každá sankce má mít navíc výchovný efekt, má být přiměřená, odpovídat v tomto případě zejména závažnosti toho přestupku,“ míní.

Kontrola na silnících je ale omezená nedostatkem policistů. Podle Kupky je proto na prvním místě důležité, aby policisté byli tam, kde je riziko nejvyšší, a to například v oblasti škol, ve veřejných místech, kde se lidé scházejí, apod.

„Co je podstatný krok ve vymahatelnosti, tak nový návrh zákona opravdu velmi důsledně sleduje to, aby největší postih byl vždy spojen s tím přestupkem, který má největší míru rizika, je nejnebezpečnější a záleží nám na tom, aby toto podle mého soudu správné pojetí zákona se i co do informací rozšířilo mezi lidi,“ říká.

Nutnost dalšího zadlužení

Podle Kupky bude Česko potřebovat do roku 2050 přes pět bilionů korun na rozvoj dopravní infrastruktury. Státní fond dopravní infrastruktury bude potřebovat 182 miliard ročně. Získat takové finance je, jak uvádí, úkol naší vlády.

„Pokud máme v dohledné době splatit náš historický infrastrukturní dluh, dostavět dálnice, které scházejí pro spojení zejména se sousedními státy, tak k tomu opravdu budeme muset zajistit větší objem investic. A to jakákoliv vláda, ať už bude levicová, pravicová, nebo středová. Podstatné ale je, aby současná vláda připravila možnosti, které budoucí vlády využijí,“ uvádí.

Vláda souhlasila s přijetím úvěru od Evropské investiční banky ve výši miliardy eur. Bez té půjčky by nešlo naplnit letošní rozpočet státního fondu.

„Platí, že tam, kde se neinvestuje do dopravní infrastruktury, se velmi obtížně startuje ekonomika. A my jsme v horší situace o to, že pokud nebudeme schopni splatit náš historický dluh, tak nebudeme konkurenceschopní,“ míní.

Česko tak bude muset zvýšit svůj ekonomický dluh, aby vyrovnalo svůj vnitřní dluh. Podle Kupky je navíc lepší varianta zadlužení než navýšení daní, které, jak říká, by stejně nestačilo.

„Příjmy z daní nestačí na to, abychom zároveň pokryli všechny mandatorní výdaje, všechny běžné náklady státu. Teď vláda dělá podstatné kroky k tomu, aby dokázala zajistit udržitelné financování všech veřejných služeb a zároveň mohla investovat. A v okamžiku, kdy nebude dost peněz na investice, tak nebudeme mít šanci vůbec obstát v konkurenčním souboji s okolními státy,“ dodává.

