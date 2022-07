Nikdy jsem nic takového nezažil, říká lesník. Kůrovec požírá lesy na Broumovsku, šíří se z Polska

Majitele lesů na Náchodsku znovu trápí kůrovec. Objevuje se i na různých místech Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Zastavit ho je podle správců lesů i ochranářů téměř nemožné. A to jednak kvůli těžko přístupnému terénu a jednak i proto, že v polských Stolových horách lesnicí napadené stromy neodstraňují. Náchod 12:14 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kůrovec požírá lesy na Broumovsku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Lesník je moc pěkné povolání, všichni nám to v lese závidí. Ale za poslední dva nebo tři roky je to stresové zaměstnání, protože neděláme nic jiného, než těžíme, vagónujeme, prodáváme,“ přibližuje pro královéhradecký rozhlas Luboš Binar.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kůrovec požírá lesy na Broumovsku, šíří se z Polska. Téma pro Václava Plecháčka

Je správcem městských i soukromých lesů na rozloze 800 hektarů. Napadené jsou skoro všechny. „Šest set nebo sedm set hektarů je napadených, to je většina. V broumovské části se o některé majetky přišlo – o smrkové lesy,“ dodává.

S kůrovcem už místní vlastníci lesů bojují několik let, letos se ale šíří tak nekontrolovaně, že ani není možné spočítat, kolikrát se už vyrojil. „Je to soustavné napadení. Nálož brouka je obrovská, nedá se s tím nic moc vymyslet. Pro nás je to zoufalé,“ smutní Binar.

Svoji práci dělá třicet let, podobnou kalamitu nepamatuje: „Nikdy jsem nic takového nezažil.“

Kůrovec z Polska

Největší problémy jsou momentálně u hranic s Polskem, v sousedství Stolových hor. Podle polských zákonů jsou bezzásahovým územím, o to víc se na české straně škůdce šíří. Hodně to prý připomíná období, kdy se proti kůrovci nezasahovalo v Národním parku Šumava.

„Když jsem to jako hajný viděl na Šumavě, tak jsem si říkal, že je to pro okolní sousedy pěkný malér. Ale bylo to daleko. Když to mám tady, přímo ten les spravuji, tak je to průšvih. To se opravdu nedá nic moc dělat,“ doplňuje Binar.

Konec kůrovce v Česku? Vědci vyvinuli unikátní repelent, funguje na ryze přírodní bázi Číst článek

Že je situace vážná i na dalším území národního parku, potvrzuje Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko: „Riziko šíření kůrovce na Broumovsku pořád trvá.“

Problémy se nevyhýbají ani turisticky atraktivním lokalitám, jako je například stolová hora Ostaš nebo Adršpašsko-teplické skály.

„Jak Lesy ČR, tak benediktini, tak město Teplice mají příslušná povolení k tomu, aby mohli aktivně zasahovat proti kůrovci v přírodních rezervacích a v přírodních památkách. Složitější případy řešíme společně na místě, podle toho se postupuje při těžbě,“ vysvětluje Kuna.

Jedinou nadějí pro majitele lesů je to, že si s kůrovcem poradí sama příroda. V některých lokalitách se totiž po loňských problémech škůdce přestal šířit.

Vysvětlení pro to Luboš Binar nemá: „Jakýmsi zázrakem se to zastavilo.“ Jestli se stane zázrak i letos, ale zatím nikdo neví.

Takhle vypadá lýkožrout z podčeledi kůrovci | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas