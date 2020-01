Výběr z médií: rekord pro pražské letiště, zástavba v historických centrech měst a boj s kůrovcem

Pražské Letiště Václava Havla loni odbavilo rekordní množství cestujících. Nejpopulárnější odpočinkovou destinací bylo Španělsko, z Česka turisté létali ale i do Řecka nebo Egypta. Všímá si toho deník E15. Deník N upozorňuje, že nový stavební zákon umožní snazší stavbu mrakodrapů v historických centrech. Více se dočtete v přehledu tisku, který pro vás sestavil Radiožurnál. Praha 6:46 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

Z pražského Letiště Václava Havla se loni k moři vydaly téměř tři miliony 700 tisíc lidí. Dočtete se o tom v pondělním vydání deníku E15. V historii letiště jde o rekordní číslo, meziročně o téměř půl milionu cestujících víc. Z odpočinkových destinací lidé nejčastěji mířili na španělské pláže. Z Prahy tam odcestovalo přes devět set tisíc dovolenkářů. Na druhém místě skončilo Řecko a na třetím Egypt. Z rostoucího zájmu o pobyt u moře těží i cestovní kanceláře. Těm pomáhá především celkově dobrá ekonomická situace. Češi jsou díky tomu ochotni utratit za cestování víc peněz a roste tak zájem i o kvalitnější hotely a služby.

Deník N

Stavět mrakodrapy v okolí historických center bude snazší, píše se v Deníku N. Součástí nového stavebního zákona jsou totiž zásadní změny v takzvaných ochranných pásmech kolem historických center měst, obcí a památek, a to i přes ústupky ministerstva pro místní rozvoj. Členové památkové péče budou moci nově vydávat jen nezávazná doporučení, jak v lokalitě stavět. Podle některých památkářů může návrh nový stavební zákon vést i k nové neregulované zástavbě v bezprostředním okolí historických měst. To by se hodilo především developerům, protože jde o nejcennější oblasti pro výstavbu, upozorňuje Deník N. Podle Deníku N je současná podoba návrhu dílčí úspěch. Původní návrh totiž umožňoval teoreticky zbourat i Karlův most nebo české památky na seznamu světového dědictví UNESCO.

Mf Dnes

Rozvozci jídel a krabičkové firmy používají při svém podnikání velké množství plastu, všímá si Mladá fronta Dnes. Teď se snaží vymyslet, jak množství plastu omezit. V takzvané krabičkové dietě je v Česku největším výrobcem firma Zdravé stravování, která denně rozveze po celé České republice i Slovensku dvanáct až patnáct tisíc porcí s hotovými jídly. Za rok tak firma prý spotřebuje až 16 tun materiálu. Zároveň ale nemůže použít ekologické alternativy plastových obalů, protože ty často nezvládají dlouhé převážení potravin, vysvětluje Mladá fronta Dnes. Podle deníku by nejlepším řešením byly znovupoužitelné plastové krabičky. Ty se běžně používají například v sousedním Německu, Česká hygienická služba je ale zatím neschválila. Většina firem tak klientům za symbolickou částku nabízí možnost vybrat si krabičky zpět.

Lidové noviny

Byty na horách stojí už jako v Praze, tak zní titulek Lidových novin. Cenu horských apartmánů táhne nahoru poptávka, která převyšuje nabídku. Na některých místech proto začíná velká výstavba nových bytů a majitelé je taky častěji pronajímají. Vůbec nejdražší jsou apartmány v nejvyhledávanějších krkonošských střediscích. Mezi lety 2016 a 2018 tam ceny rekreačních nemovitostí vzrostly až o polovinu. Metr čtvereční tak stojí v průměru okolo 105 tisíc korun. Za metr čtvereční v pražské novostavbě přitom lidé průměrně zaplatí jen o 4 tisíce víc. Ceny rostou i v ostatních střediscích. Například v Jizerských horách stojí apartmány až 97 tisíc za metr čtvereční, píší Lidové noviny.

Hospodářské noviny

Na podmínky dotací na boj s kůrovcem se zaměřily Hospodářské noviny. Ministerstvo zemědělství loni na konci roku oznámilo, že mezi nestátní majitele lesů postižených kůrovcem rozdá dvě a půl miliardy korun. Odškodné ale stát vyplatí jen těm, kteří napadené stromy už vykáceli a dřevo prodali. Část lesníků ale právě proti nutnosti prodat vykácené dřevo protestuje. Ceny dřeva totiž kvůli jeho množství na trhu dlouhodobě klesají a vlastníci ho tak často prodávají i se ztrátou. Někteří vlastníci lesů navíc považují za lepší nechat napadané stromy stát. To by sice zhoršilo podmínky pro zalesnění, pomohlo by to ale půdě. Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů je ale za dotaci vděčné a její navázání na těžbu považuje za správné. Podle sdružení totiž jde o jedinou ochranu proti dalšímu šíření škůdce, doplňují Hospodářské noviny.

Euro

Hypoteční turistika, to je téma pro týdeník Euro. Stále víc klientů přebíhá mezi bankami ve snaze si snížit úrokovou sazbu hypoték – už tři čtvrtě roku jim to dovoluje možnost refinancovat hypotéku u jiné banky prakticky kdykoliv. Velké banky ale mají v hypotékách rozpůjčovány stovky miliard korun a můžou se tak dostat do ztrát. Změna nastala původně už v prosinci 2016, kdy začal platit zákon o spotřebitelském úvěru. Díky němu banky můžou svým klientům při odchodu naúčtovat pouze administrativní poplatky. Podle výkladu zákona z loňského března navíc nemůžou účtovat ani finanční náklady za předčasné splacení hypotéky, vysvětluje Euro.

Právo

Se snížením emisí u nákladní dopravy pomůže nejen elektromobilita, ale především zkapalněný zemní plyn, uvádí deník Právo. Vědci z brněnského Vysokého učení technického teď proto přišli s návodem, jak tankovací stanice na zkapalněný plyn (LNG) stavět. A jejich výstavbu slíbil finančně podpořit i stát. Zkapalněný zimní plyn uvádějí vědci jako řešení především kvůli tomu, že elektromobilita zatím u kamionů není dořešená. Problém je jak v nedostatku nabíjecích stanic, tak v nízké dojezdové vzdálenosti. Kamiony na LNG zvládají dojezdovou vzdálenost až 1500 kilometrů. Ze všech fosilních paliv jde navíc o nejčistší variantu. Jeho emisní stopa je o několik desítek procent nižší než u nafty, informuje Právo.