Kůrovcová kalamita v Česku. Lesníci mluví o nejhorší situaci v historii

Česko aktuálně čelí kalamitě. V teplu a suchu se totiž brouci rozmnožují mnohem rychleji, vysvětluje pracovník Lesní ochranné služby Petr Zahradník.

„Je to určitě nejhorší, co jsme kdy v historii zaznamenali. Pokud to takhle bude dál pokračovat, tak to bude minimálně na stejné úrovni jako v loňském roce, nebude-li se to spíš ještě horšit,“ popsal Radiožurnálu Zahradník.

Loni lesníci zpracovali přes 5,5 milionu kubíků poškozeného dřeva. Objem tak meziročně vzrostl o více než milion kubíků.

Podle předsedy Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků Petra Jelínka se přesto dá dřevo dál zpracovávat. „Zpracovává se na výrobu celulózy a ta silnější část se dá dál zpracovávat na obalový materiál, stavební řezivo,“ řekl Jelínek.

S horší kvalitou dřeva ale klesá jeho výkupní cena. Ta je oproti zdravému dříví zhruba poloviční.