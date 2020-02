Půlka smrků zmizí, kůrovec příští rok zničí až 120 milionů kubíků dříví, tvrdí experti

Výběr z médií: stavba vodní cesty, lékaři a registr zbraní nebo zákaz pití v kokpitu airbusů

V úterním výběru z médií se dočtete, že stavba vodní cesty z Prahy do Mělníka bude trvat o dva roky déle. Píše to Mf Dnes. Lékaři budou podle Lidových novin moct nahlížet do registru zbraní.