‚Cítíte, že dýchá? Ano. Zvedá se mu hrudník‘. Jak se nevidomí učí první pomoc?

První pomoc musí poskytnout podle svých sil každý občan České republiky za podmínky, že neohrozí svůj život nebo zdraví. Lidé s těžkým zrakovým postižením si ale jednotlivé postupy záchrany života v tištěných příručkách přečíst nedokáží. Netýkají se jich ani instruktážní videa nebo kreslené návody. Radiožurnál se zajímal o to, jak se tedy pomoc učí? Praha 14:04 21. října 2018

Záchranu života usnadňuje třeba aplikace Záchranka, která dokáže z mobilu odeslat přesnou polohu volajícího. Zdravotníci tuto pomůcku doporučují i nevidomým, kteří se dostanou ke zraněnému. Pro lidi s těžkým zrakovým postižením existuje i speciální kurz první pomoci, který navštívil Český rozhlas.

Nejdříve probíhá nácvik volání na linku 155. Telefonující je nevidomá Martina z Plzně. Volaný pak dispečer záchranné služby Michal Machů.

Martina: „Už se to vytáčí? Dobrý den, tady Martina Půtová, mám tady pána, který nejeví známky života.“

Dispečer: „Dobře, povězte mi adresu.“

Dispečer: „Kolegové k vám vyráží, pojďme k tomu pánovi, jak je na tom, vy ho vidíte?“

Martina: „Nevidím, já jsem nevidomá.“

Dispečer: „Cítíte, že dýchá?“

Martina: „Ano. Zvedá se mu hrudník.“

Kde hledat hrudní kost

V předchozím případě měla Martina počkat na záchranku a hlídat pacientův dech. Za chvíli ale zkouší další situaci — testuje přímo oživování. Nevidomé Martině k tomu slouží figurína. Vedle dispečera Michala ji asistuje také lektorka první pomoci z organizace Life Support Alice Menšíková. I dalším nevidomým v kurzu popisuje, kde je místo pro stlačování hrudníku — tedy hrudní kost.

Lektor první pomoci: Igelitová rouška z lékárničky je nebezpečná, nařízení o prošlých obvazech absurdní Číst článek

„Narazíte na výběžek… cítíte to? Máte položenou ruku na té hrudní kosti? Ono to je tam, kde máme my ženy podprsenku,“ nasměrovává Martinu Alice Menšíková.

„Přiložte druhou ruku. A v rytmu teď-teď-teď-teď budete stlačovat ten hrudník…“ pokračuje instruktor.

„Bylo to zajímavé, myslím si, že je pro mě důležité abychom si to všichni vyzkoušeli. Byla jsem ráda, že mě instruktor nasměroval, kde přesně je hrudní kost abych si to mohla dobře najít rukama a abych to oživení mohla správně provádět,“ říká nevidomá Martina.

Kurzem první pomoci pro nevidomé prošli hlavně lidé, kteří pracují pro Nadační fond Českého rozhlasu. V rámci projektu Návštěvy potmě se budou setkávat se seniory.