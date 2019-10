Přehled tisku: kurz pro vybodované řidiče, učitelé nezvládají sexuální výchovu a nevyhovující silnice

Každoročně přijde v Česku o řidičský průkaz na 40 tisíc lidí, každý takový by měl nově projít speciálním kurzem, plánuje ministerstvo dopravy. Tématu se věnují Lidové noviny. Dopravy se týká také obsah středeční E15. České silnice by podle zjištění deníku nezvládly větší přesun vojenské techniky. Jako důkaz posloužil přesun americké armády po D1. Více v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:22 16. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O řidičský průkaz přijde v Česku každoročně skoro 40 tisíc řidičů (ilustrační foto). | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Učitelé v Česku nevědí, jak mají učit o sexu. Píše o tom středeční Mf Dnes. Sexuální výchova je zařazena na první i druhý stupeň základních škol. Děti si o intimních tématech ale shánějí informace samy na internetu. Sexuální výchova byla na školách léta tabu. A jak píše Mf Dnes, ani v současnosti se neučí ideálně. Jedna z učitelek deníku popsala, jak si její kolegové výuku intimních témat přehazují. Pokud už předmět učí, raději se zaměří na tělesnou stránku. Například antikoncepce je učivo osmé třídy. Připadá ale na konec školního roku, a tak na ni zbývá málo času.

Hospodářské noviny

Malým a středním podnikům hrozí odebrání dotací na inovace. Informují o tom Hospodářské noviny. Resort obchodu, který dotace teď uděluje za Evropskou unii, zpřísnil metodiku pro čerpání peněz. Některé podniky tak můžou o dotace zpětně přijít. Problém se týká stovek podniků, které dotaci dostaly v posledním roce a půl. Právě v tomto období totiž přestala Evropská komise peníze na dotační program posílat. Komise totiž Česko podezírá, že dotace poskytovalo i firmám, které nesplňují definici malého podniku. Stejně tak postupuje i v jiných členských státech.

Deník

Pražská městská policie zesílí kontrolu zaparkovaných aut v modrých zónách. Píše o tom Deník. Strážníci mají nově v terénu devět odtahových aut, které budou odvážet neoprávněně zaparkovaná vozidla. Dosud dostávali řidiči, kteří v modrých zónách parkovali bez povolení, pouze pokuty. Ty ale podle radního pro dopravu Adama Scheinherra z Prahy Sobě jako prevence nefungovaly. Vozidla navíc zůstala stát na místě a rezidenti pak neměli kde zaparkovat.

Lidové noviny

Lidé, kteří přijdou o řidičský průkaz, by podle ministerstva dopravy měli projít speciálním kurzem. Na své titulní straně o tom píšou Lidové noviny. Kurz by měl změnit chování řidiče na silnici. O řidičský průkaz přijde v Česku každoročně skoro 40 tisíc řidičů. Lidové noviny připomínají, že pokud chtějí znovu řídit auto, musí po povinné přestávce absolvovat psychologické testy a zvládnout autoškolu. Plánovaný kurz by měl být svým způsobem rehabilitací, která má změnit návyky řidiče tak, aby se na silnici začal chovat bezpečně. Program by byl povinný pro všechny „vybodované“ řidiče a nařídit by ho mohl i soud.

Právo

Elitní policisté vyslýchají osoby blízké bankovní skupině J&T kvůli miliardám z Ruska. Zjistil to deník Právo. Podezřívají je ze zakládání společností, přes které pouze protékají peníze. Firmy totiž nevyvíjejí žádnou obchodní činnost. Policie prověřuje osoby, které jsou spojeny s bankou. Osoby měly v Česku zakládat firmy pro občany Ruské federace. Účty firem byly vedeny výhradně v J&T a oprávnění k nim měli právě Rusové. I přesto, že společnosti nevykazovaly žádnou činnost, chodily na jejich účty vysoké částky z východu.

E15

Česká dopravní síť by nezvládla větší přesun vojenské techniky. Zjistil to deník E15. Může za to nedokončená síť dálnic a nevyhovující tunely nebo mosty. Příkladem může být přesun techniky americké armády, při které zkolabovala doprava na dálnici D1. E15 píše, že největšími slabinami jsou nedostatečná výška silničních tunelů nebo nízká nosnost mostů a železnic. V dobrém stavu jsou zároveň jen dvě třetiny silnic a dálnic. Stát do lepší připravenosti infrastruktury pro přesun armádní techniky investuje pouze jednotky milionů korun.