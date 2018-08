Hasiči dohašují požár v Kutné Hoře. Vzplanuly stovky tun odpadu, na místo zamíří vyšetřovatel

Hasiči v Kutné Hoře dohašují požár stovek tun odpadu, například plastů nebo lepenky. Hořet začalo v neděli odpoledne. Z několika míst stále stoupá menší dým. Záchranáři do pondělního rána ošetřili celkem 12 hasičů, kteří si stěžovali především na problémy spojené s přehřátím organismu, řekl to mluvčí středočeských hasičů Jaroslav Gabriel. Na místo se v pondělí vrátí vyšetřovatel, který by měl určit příčinu vzniku požáru.

Kutná Hora 8:58 13. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít