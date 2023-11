Ženy obžalované z vraždy kutnohorského léčitele musí na znalecké pozorování, nařídil soud

Městský soud v Praze nařídil obžalované zubařce Magdaleně a učitelce v důchodu Ireně několikadenní ústavní pozorování. Vyhověl tak žádosti znaleckého ústavu, který připravuje revizní posudky na jejich duševní stav. Lékaři by se měli vyjádřit zejména k tomu, zda obžalované ženy při smrti kutnohorského léčitele Richarda Š. trpěly bludy a zda byly za své činy trestně odpovědné. Kutnohorská sekta Praha 9:25 14. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubařka Magdalena přiznává, že pomohla Richardovi zemřít, odmítá ale právní kvalifikaci vraždy | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

„Nařizuje se ústavní pozorování duševního zdravotního stavu,“ rozhodla v úterý předsedkyně soudního senátu Daniella Sarah Sotolářová. Vyhověla tak žádosti znaleckého ústavu, který pro připravovaný revizní posudek požadoval několikadenní hospitalizaci obou obžalovaných.

S takovým postupem souhlasili jak státní zástupkyně Jana Murínová, tak obě obžalované i jejich právníci. Po vyhlášení usnesení se navíc všichni vzdali práva na stížnost.

Znalci mají v revizním posudku zkoumat to, zda byly obžalované trestně odpovědné právě v noci, kdy zemřel léčitel z Kutné Hory Richard Š. Ženy již při své první výpovědi uvedly, že jednaly na jeho pokyn a uvěřily slibu, že tělo vůdce kutnohorské sekty po jeho smrti do rána zmizí.

Dříve přednesené závěry znalců se v otázce, zda byly příčetné, nebo trpěly bludy, lišily a soudkyně Sarah Sotolářová uvedla, že v takové situaci není schopná v případu rozhodnout.

Posudek až po Novém roce

Revizní znalci sice přislíbili, že by posudky mohli mít hotové již do konce letošního roku, jak ale v úterý řekla soudkyně s „pravděpodobnostní hraničící s jistotou“ soud do té doby závěry mít nebude. Hraniční termín pro vypracování je pak stanoven na 29. února 2024.

Již před měsícem soud dospěl také k názoru, že by se měla obžalovaná Irena podrobit ochrannému ústavnímu léčení, stejně jako druhá obžalovaná Magdalena, kterou na konci září po téměř roce propustili z vazby.

Zubařka a důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel a guru. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral.