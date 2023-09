Městský soud v Praze ve středu opět projednával smrt kutnohorského léčitele a vůdce sekty Richarda. Předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová řekla, že se nedokáže rozhodnout, zda obžalovaná zubařka Magdalena a důchodkyně Irena byly nepříčetné. Soud proto zadal dva nové ústavní revizní posudky, hotové by měly být do března. KUTNOHORSKÁ SEKTA Praha 10:05 13. 9. 2023 (Aktualizováno: 10:27 13. 9. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Magdalena Š. se radí s právníkem před začátkem soudu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soudní senát minulý týden vyslechl znalce v oblastech psychologie a psychiatrie, kteří zkoumali obžalovanou zubařku Magdalenu a učitelku v důchodu Irenu. Ti se ve svých znaleckých posudcích nemohou shodnout, zda obžalované trpěly bludy, nebo si uvědomovaly protiprávnost jednání, když podle obžaloby zavraždily vůdce sekty Richarda.

Soudkyně proto na středečním jednání zamítla další návrhy obhajoby na dovýslech znalců a přikročila ke kroku, který o několik měsíců protáhne hlavní líčení.

„Ani u nás v senátu se nepodařily rozptýlit pochybnosti o závěrech znaleckých posudků,“ řekla.

Nařídila proto revizní ústavní posudky u znaleckého ústavu v Hradci Králové. Zástupci ústavu jí údajně přislíbili, že by posudky mohly být hotové již do konce roku, ale zároveň dodala, že se jejich příprava může protáhnout až do března příštího roku.

Před rozhodnutím o ústavních posudcích soud vyslechl další svědkyni Janu, která byla před 16 lety Richardovou milenkou.