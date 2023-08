Zubařka z kutnohorské sekty zůstává ve vazbě. ‚Má možnost odcestovat,‘ vysvětlila státní zástupkyně

Praktiky vůdce Richarda

K léčení k Richardovi se bylo podle výpovědí svědků možné dostat pouze na doporučení. Vždy si vyžádal fotografii nového „pacienta” a nějaké informace o něm. Při prvním sezení pak dokázal překvapit tím, kolik toho o jejich životech ví.

Hlavními nástroji, kterými Richard ovládal společenství, byly manipulace, vyhrožování a pocit osamělosti. Tím, že se od začátku profiloval jako léčitel, často si vynucoval poslušnost tvrzením, že nad samotnými členy nebo nad jejich blízkými již nebude držet „ochrannou ruku“.

Podobným způsobem vyhrožoval i obžalované zubařce. Nejprve jí „diagnostikoval“ závažnou nemoc. „Byl jsem u toho, kdy jí řekl, že má roztroušenou sklerózu. Pokud nebude dělat to, co jí říká, skončí na invalidním vozíku, že bez něj nemá žádnou šanci žít,“ vzpomínal si jeden ze členů před soudem.

Tento svědek také popsal, jaká největší obava ve skupině panovala: že je léčitel ze společenství vyloučí.

„V té chvíli se vám zhroutil svět, život ztratil jakýkoli smysl. Mně poslal esemesku a rok jsem byl mimo tu skupinu. Pak přišla skoro přesně po roce – v neděli ve 4 hodiny – esemeska, to se mi rozsvítilo světlo, že ten život zase začíná. Tím si, myslím, dokázal dostat lidi do takové situace, že já už jsem pak ničemu nevzdoroval. Už jsem si nedovolil nechat se podruhé vyhodit, zažít to psychické peklo, které pak máte v hlavě,“ řekl.

Stejné zážitky sdílela i jeho tehdejší žena. „Byla jsem vyhozená, ne jednou. Byla jsem asi odstrašující příklad. Většina z nich měla strach, že budou vyhození,“ uvedla.

Právě přes SMS Richard podle členů společenství většinou řešil konflikty. Když chtěl někoho konfrontovat, posílal své následovníky.

Své nohsledy posílal třeba i proto, aby jiným členům vysvětlili, jak mají uklízet a udržovat doma pořádek.

Také nutil členy společenství ke cvičení. Někteří museli třeba každé ráno udělat 222 kliků. Sportovní výkon pak měli podpořit tím, že spolykali pilulky léku wobenzym a vypili proteinové nápoje.

Při skupinových „terapiích” to podle svědků vypadalo tak, že byl vždy jeden člen společenstva, kterého Richard chválil a ostatním dával za vzor. Situace se ale mohla rychle změnit a z premianta byl najednou otloukánek celé skupiny.



