Podvodnice nabízela v Brně investorům městský byt, který jí ale nepatřil. Případ řeší policie

Městská část Brno-střed podala trestní oznámení na firmu N.P.P. Radní totiž náhodou zjistili, že firma nabízí klientům možnost koupit byt na Nových sadech, a to přesto, že byt patří městu. Společnost, která se pro radnici o byty stará, o žádné spolupráci při prodeji s N.P.P. nejednala. Radiožurnál zjistil, že za firmou N.P.P. stojí Martina Kuželková, žena v minulosti odsouzená za podvod. Brno 6:45 31. května 2024

Skvělá investiční příležitost. Byt 2+1 na Nových sadech v Brně za nejméně šest a půl milionu korun. Jedna z mnoha nemovitostí, které se objevily v nabídce firmy N.P.P. rozeslané e-mailem potenciálním investorům. Firma nabízí klientům možnost získat nemovitosti, které šly v rámci exekucí nebo insolvencí do dražby. Cena za poradenství? Nevratná záloha 50 tisíc korun.

Jenže přinejmenším u zmíněného bytu narazil celý byznys model na problém. Byt totiž patří městu Brnu. To pravda sice nabídlo nemovitost k prodeji, ale formou aukce a prostřednictvím městské firmy CD CENTRUM COMS, která má správu bytů v popisu práce. Jde v podstatě o městskou realitní společnost.

A jak vyplývá z veřejného inzerátu, byt se prodat nepodařilo. Elektronická aukce skončila 10. dubna. Přesto ho firma N.P.P. ještě 12. dubna nabízela jako investiční příležitost. Potvrzuje to nabídka, kterou obdržel jeden ze členů majetkové komise v Brně-středu.

Podle ředitelky městské společnosti COMS Petry Vítkové přitom N.P.P. nemá s městskou firmou uzavřenou žádnou smluvní ani mimosmluvní spolupráci. „Ani firmě neposkytujeme žádné informace o nabízených nemovitostech, s firmou jsme nejednali. S podobným případem jsme se setkali poprvé,“ řekla Vítková Radiožurnálu.

Vítková navíc dodala, že městský majetek prodávaný prostřednictvím firmy COMS mohou zájemci najít na webu nebo na stránkách města. Nemusí proto využívat prostředníky.

Žaloba na podvod

Vedení městské části Brno-střed se kvůli chování N.P.P. rozhodlo podat na firmu trestní oznámení pro podvod. „Pokud někdo disponuje s majetkem města, který nabízí třetím osobám, aniž by o tom kdokoliv z města věděl, tak to může vykazovat znaky trestného činu,“ řekl Radiožurnálu radní Jan Mandát (ODS).

„Ta firma nemohla ten byt potenciálnímu klientovi obstarat. Oni ho nabízeli po aukci a nebylo nikým schváleno, zda se ten byt bude nabízet znovu nebo bude využitý pro jiné účely. Čili oni nabízeli věc v době, kdy už se neprodávala. A ten potenciální investor o tom nevěděl,“ zdůrazňuje Mandát.

Vedení radnice ale vadí ještě další věci. Firma N.P.P. ve vzorových smlouvách rozeslaných investorům a také v popisu svého podnikání operuje s informacemi, že nemovitosti, které nabízí, patří lidem či firmám v exekuci nebo insolvenci. Právě prostřednictvím výkupu pohledávek se prý dokáže firma k nemovitostem dostat. Brno přitom žádné exekuci či insolvenci nečelí.

N.P.P. navíc investorům rozesílala i znalecký posudek k ceně bytu.

„Ten posudek si nechala zpracovat městská část a zjevně si ho stáhli z webové nabídky elektronické aukce a operovali s tím, že tady tento byt mohou případnému investorovi obstarat. Ale ten potenciální investor nevěděl o tom, že je to vůbec majetek města, byť z toho posudku by se to dalo poznat, ale nebylo tam ani slovo o žádné aukci nebo dražbě,“ upozorňuje Mandát.

Městská realitní firma COMS si proto po zkušenosti s N.P.P. začne na posudky dávat vodotisk. „Abychom aspoň z části snižovali riziko jejich zneužití,“ doplnila Vítková.

Státní zástupkyně Kateřina Jirásková z Městského státního zastupitelství v Brně pro Radiožurnál uvedla, že trestní oznámení, které radnice podala, bylo postoupeno policii k prošetření.

Exekuce pro všechny

Jedinou majitelkou firmy N.P.P., která městský byt nabízela investorům, je podle obchodního rejstříku Martina Kuželková. Ta figuruje i v dalších společnostech, například N.P.P. holding nebo Precis Consulting. O společnosti ani její majitelce není možné z veřejných zdrojů mnoho zjistit. Například firma N.P.P. nemá veřejně dostupné webové stránky a sídlí na virtuální adrese na pražských Vinohradech, jak si reportéři Radiožurnálu ověřili přímo na místě.

Společnosti N.P.P. holding podle katastru nemovitostí patří jediná nemovitost: rodinný domek v České Skalici u Náchoda. Na stejné adrese uvádí Kuželková (stejně jako její partner Jan) trvalou adresu.

Na poštovní schránce je skutečně uvedeno Kuželkovi a také jména dalších firem, ve kterých figurují. Podle sousedky tady ale běžně k zastižení nejsou. Navíc, jak plyne z dokumentů v katastru, proti převzetí nemovitosti firmou N.P.P. se její někdejší majitel brání žalobou.

K zastižení není Kuželková ani v bytě v Trutnově, který je psaný na firmu Precis Consulting. Byt je podle dokumentů z katastru zatížen několika exekucemi, včetně už nařízených dražeb. Z dostupných dokumentů plyne, že Precis Consulting dluží 12 milionů jiné společnosti a půlmilion po ní vymáhá finanční úřad.

Radiožurnálu se s Kuželkovou podařilo spojit až přes aplikaci WhatsApp. V komunikaci s reportérem Kuželková uvedla, že reálně její společnosti žádné nemovitosti nenabízejí. Klientům prý poskytují pouze konzultační činnost. Tak tomu mělo být i v případě brněnského městského bytu. „Zde bychom zřejmě v rámci poradenské a konzultační činnosti činili nabídku vlastníkovi nemovitosti v zastoupení našeho klienta k odkoupení nemovitosti přímo mimo aukci,“ napsala Kuželková.

Jenže podle ředitelky městské firmy COMS Vítkové ani takové argumenty neobstojí. „Nic takového neděláme, žádnou takovou pravomoc nemáme. Všechny prodeje realizujeme na základě smluv s městem a všechny prodeje probíhají dražbou nebo aukci. Žádná jiná jednání s nikým nevedeme,“ řekla Radiožurnálu.

Na dotaz ohledně trestních oznámení pak Kuželková reagovala tak, že s policií budou spolupracovat a že už v minulosti podobná podání policie odložila.

Purdjaková i Hrbková

Jak jsme zmínili, o Martině Kuželkové není možné z veřejných zdrojů mnoho zjistit. Podle všeho hlavně proto, že v uplynulých letech vystupovala buď jako Martina Purdjaková, nebo Martina Hrbková. Jak vyplývá z výpisu exekucí získaných přes aplikaci Cribis společnosti CRIF, proti Martině Purdjakové je vedeno několik exekucí v celkové sumě okolo 1,2 milionu korun.

Navíc, ještě jako Martina Hrbková stanula podnikatelka v roce 2015 před soudem. A ten ji poslal na dva roky do vězení za podvod. Z rozsudku, který má Radiožurnál k dispozici, plyne, že šlo přitom o podobný modus operandi, se kterým operují firmy, v nichž od té doby Kuželková figurovala.

Martina Kuželková (tehdy Hrbková) podle soudu vylákala z několika klientů zálohy na realitní obchody, u kterých ale věděla, že k nim nikdy nedojde. V rozsudku se píše, že už před rokem 2015 dostala Kuželková za jiný podvod podmínku.

Poté, co Kuželkovou Radiožurnál s její trestní minulostí konfrontoval, přerušila s reportérem komunikaci. O tom, že firmy spojené s Kuželkovou nabízejí nemovitosti, ke kterým ale nemají žádný právní vztah, už zároveň v minulosti informovala jiná média.

Podle reportáží Kuželková a její firmy klientům tvrdily, že díky kontaktům na exekutory a insolvenční správce dokážou v dražbách či mimo ně výhodně získat nemovitosti. Od klientů vybíraly poplatky za poradenské služby v řádech desítek tisíc korun.

Někteří klienti se podobně jako brněnská městská část už obrátili na policii s trestním oznámením. Podle informací Radiožurnálu totiž nakonec žádné nemovitosti nezískali. Podle advokáta Tomáše Elberta, který zastupuje část poškozených, může škoda způsobená Kuželkovou a jejími firmami dosahovat více než 10 milionů korun.