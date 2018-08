Policie obvinila bývalého jednatele karlovarské arény a další dva lidi. Měli nadhodnocovat zakázky

Policie obvinila tři lidi a dvě firmy kvůli úplatkářství a pletichám v karlovarském sportovním areálu KV Arena. Obviněný je i bývalý jednatel areálu. Obvinění zřejmě získali peníze nadhodnocením zakázek na opravy v městské KV Areně, uvedla ve čtvrtek krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová. Karlovy Vary 14:13 9. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z popisu trestné činnosti vyplývá, že mezi obviněnými je bývalý jednatel a zastupitel města Vladimír Kvasnička (klub Volní, zvolen za ANO). (archivní foto) | Foto: Václav Šlauf / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Karlových Varech zahájili trestní stíhání tří fyzických osob ve věku 37, 44 a 62 let a dvou právnických osob,“ uvedla Týřová.

Obviněni Kvasnička a Krček

Ačkoli policie jména neuvedla z popisu trestné činnosti vyplývá, že mezi obviněnými je bývalý jednatel a zastupitel města Vladimír Kvasnička (klub Volní, zvolen za ANO) a člen dozorčí rady i komise města pro hospodaření s majetkem Roman Krček.

Informaci o trestním stíhání představitelů KV Areny už obdrželo i město, kterému celý areál patří. „Policie ve svém sdělení ocenila velmi dobrou spolupráci s městem prostřednictvím mé osoby a odborů, od kterých potřebovala součinnost. Vzhledem k probíhajícímu řízení jsem stále vázán mlčenlivostí a veškeré informace je oprávněna poskytnout pouze Policie ČR,“ uvedl na dotaz primátor města Petr Kulhánek (KOA) s tím, že s policií spolupracoval asi rok.

Kulhánek řekl, že trestní stíhání představitelů KV Areny bude řešit rada na nejbližším jednání, zřejmě 21. srpna. Dojde zřejmě na personální změny v dozorčí radě. Jednatel Kvasnička byl nedávno, ještě před obviněním, odvolán a místo něj od září začne řídit KV Arenu Roman Rokůsek.

Zosnovali plán na peníze z investic

„V úmyslu získat pro sebe neoprávněný prospěch a na základě zjištění nevyhovujícího stavu zařízení v objektu, který je vlastněn společností se 100procentní majetkovou účastí města a je využíván ke sportovním aktivitám, měli zosnovat plán na neoprávněné získání finančních prostředků pocházejících z investic do opravy zařízení objektu,“ uvedla policejní mluvčí.

Komponenty na opravu tak šly přes jednoho z obviněných a jednu z firem za nadhodnocenou cenu, dodala. Člen dozorčí rady Krček měl pak podle vyšetřování za zajištění této zakázky požadovat pro sebe nemálo peněz.

Jednatel KV Areny podle policie zmanipuloval výběrové řízení tak, aby vyhrála společnost, ve které byl obviněný jednatelem. Na opravu dostala firma od města dva miliony korun, přičemž náklady společnosti byly jen 600 000.

Zbytek byl zisk firmy, z něhož bylo několik set tisíc korun použito i na úplatky. Podobný princip pletich se pak opakoval i u zakázky za 900 000 korun.

Úplatek za fungování krematoria

Podle vyšetřování jeden z obviněných požadoval také úplatek za to, že pomůže pohřební společnosti, která provozuje v Karlových Varech krematorium získat prodloužení nájemní smlouvy.

Za uvedené jednání tak hrozí 37letému muži trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, obviněnému 44letému muži hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let a obviněnému 62letému muži trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Právnickým osobám by mohl hrozit peněžitý trest, zákaz účasti na veřejných zakázkách či jiné tresty podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.