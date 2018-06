Řada koupališť hlásí už teď zhoršenou kvalitu vody. Podívejte se, kde se můžete bezpečně vykoupat

Středočeský: Kvalita vody v koupalištích velmi dobrá

Kvalita vody ve středočeských koupalištích je velmi dobrá. Ve většině sledovaných přírodních koupališť přetrvává stupeň jedna.

Kvalita vody Hygienici rozlišují pět stupňů kvality vody, jednička značí nejkvalitnější vodu, pětka pak znamená zákaz koupání.

Druhý stupeň z pěti možných je pak v Písníku v Bakově nad Jizerou na Mladoboleslavsku, kde se objevily jako každoročně sinice. Kvůli teplému počasí se ale může kvalita vody rychle horšit.

Na velkých koupacích lokalitách, jako jsou Slapy nebo Orlík, je voda ve velmi dobrém stavu, v létě ale v některých lokalitách těchto nádrží voda nebývá vhodná ke koupání.

„Pokud teplo bude pokračovat, tak nevylučuji, že velice rychle tato neutěšená situace může nastat, zatím je to ale naprosto v pořádku," řekl vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální pro okres Příbram Luboš Mandík.

Jihočeský: Nejlepší voda ke koupání v Horní Plané

Nejlepší vodu pro koupání ve sledovaných jihočeských lokalitách najdou lidé v těchto dnech u pláže v Horní Plané. Hladina lipenské přehrady tam vykazuje nejvyšší možnou kvalitu. Podle hygieniků je voda v Horní Plané vhodná ke koupání, což je nejlepší hodnocení na pětistupňové škále.

„Odebrané vzorky v Horní Plané jsou lepší než před dvěma týdny," uvedl Vratislav Heinige z českobudějovické krajské hygienické stanice. Tehdy hygienici vodu označili jako s mírně zhoršenými vlastnostmi.

Stejné hodnocení, tedy mírně zhoršené vlastnosti vody, při posledních odběrech získalo dalších pět sledovaných míst. Jednalo se o vodu z lipenské přehrady v Lipně nad Vltavou a Černé v Pošumaví, na Radavě a Podolsku v orlické nádrži a v rybníku Hejtman.

Nejhorší situace dlouhodobě přetrvává ve Staňkovském rybníku na Jindřichohradecku. Podle hygieniků je tam voda nevhodná ke koupání. „Ale v hodnocení se projevuje i zátěž z minulých let, kdy tam voda vykazovala několik sezon horší kvalitu," řekl Heinige.

Plzeňský: Voda v koupalištích stále kvalitní

Voda v přírodních koupalištích v Plzeňském kraji má stále dobrou kvalitu, i když při rychlém nástupu teplého počasí, a tedy sezony se už místy objevují v rybnících sinice.

Zhoršenou jakost má kvůli jejich vyššímu výskytu například rybník Valcha u Zavlekova na Klatovsku. Dobré koupání naopak podle hydrobiologa Jindřicha Durase nabízí největší vodní plocha v kraji, přehrada Hracholusky, nebo rybníky plzeňské bolevecké rybniční soustavy.

Mírně zhoršenou jakost vody zjistili hygienici například v Plzni na Košuteckém jezírku a v Šídlovském a Seneckém rybníku a ve Velharticích na Klatovsku, na všech místech je ale voda stále vhodná ke koupání.

Ověřte si sinice Výskyt sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.

„Na Hracholuskách právě zažíváme období naprosto nejlepší kvality vody z celého roku," informoval Duras.

U hráze a Na Radosti je průhlednost 4,5 metru a je vhodná i pro potápění. Teplota se pohybuje mezi 21 a 22 stupni. V horní části od Butova k silničnímu mostu se už objevuji vločky sinic.

„Zatím je to málo a z pohledu koupání to nemá velký význam, spíš je to varování do budoucna, že s vodním květem budeme mít zase problémy," uvedl Duras.

Na Butově je kvůli zvýšenému množství planktonu průhlednost vody jen kolem 75 centimetrů. Tradičně špatná kvalita vody je na přehradě České údolí v Plzni, kde je už povlak sinic a koupání zde nelze doporučit, řekl Duras.

Velký Bolevecký rybník v Plzni má vysokou průhlednost vody. „Nicméně vodní rostliny, kterým Bolevák vděčí za svou čistou vodu, mohou plavcům trochu komplikovat život. Na rybníku intenzivně pracuje speciální vyžínací loď, která kosí vodní rostliny, ale jejich části se mohou objevit na hladině. Tyto rostliny nemají žádný hygienický dopad," doplnil Duras.

V Seneckém rybníku, který se čistil, stále chybí k dopuštění asi metr vody. Pokud nebude pršet, nic se podle hydrobiologa nezlepší. Koupat se v něm ale dá, kvalita vody je dobrá, pouze se může ode dna zkalit.

Třemošenský rybník je nyní zarostlý vodní vegetací a koupat se lze ve velmi kvalitní vodě u panelové cesty. Šídlovský rybník má horší průhlednost vody přes jeden metr, ke koupání je stále vhodný.

Tradičně velmi dobrou kvalitu má Kamenný rybník, který má nejteplejší vodu. Zatímco v celé soustavě je teplota kolem 22 až 23 stupňů, Kamenný rybník má o stupeň teplejší vodu.

Liberecký: Zhoršená kvalita vody na Máchově jezeře

Na čtyřech vodních plochách v Libereckém kraji je už na začátku sezony zhoršená kvalita vody. Mezi ně patří i Máchovo jezero v Doksech na Českolipsku, důvodem je zvýšený výskyt sinic.

Množení sinic v jezeře nahrává současný ráz počasí s nedostatkem srážek. „U nás vůbec neprší a přítok je malý," řekl Vladimír Reichert ze společnosti Regata Máchovo jezero, která provozuje dvě z pěti pláží a lodní dopravu na jezeře. Podle něj je vidět, že vody v jezeře ubývá.

„Stále ji je přesto ještě dostatek," uvedl. Teplé počasí láká podle něj na tuto dobu nezvykle hodně lidí, teplota vody v jezeře je skoro 24 stupňů. „Lidí jsou denně stovky, více jich je samozřejmě o víkendu," dodal.

Podle hygieniků není voda v Máchově jezeře vhodná ke koupání pro vnímavé jedince, kam patří těhotné ženy, děti či alergici. Stejně zhoršenou kvalitu vody, na stupni 3, mají i na koupališti v Chrastavě u Liberce, které je napájeno z Vítkovského potoka s kolísavou kvalitou vody. Podle původních plánů mělo být koupaliště už od letošní sezony napájeno z podzemního vrtu.

„Vrt je už sice hotový, ale k napojení dojde až příští rok," uvedl správce koupaliště Miloš Laksar. Koupaliště podle něj čeká zásadní proměna za 13 milionů korun, nová bude bazénová vana a přibudou i atrakce pro děti.

Stupeň 2, čili mírně zhoršená kvalita vody, je na přírodních koupalištích u kempů v Sedmihorkách v Českém ráji a Nedamově v Dubé na Českolipsku. Tam ji signalizuje zhoršená průhlednost vody.

Teplé počasí a zvýšený zájem o koupání je důvodem, proč některá koupaliště zahajují sezonu dříve než obvykle. Mezi ně patří i liberecká Vápenka.

„Otevřeme v sobotu, voda už teď má 20 stupňů. Vše máme opravené, jsou nové houpačky, lavičky," uvedl majitel koupaliště Jan Skalník. Druhé liberecké koupaliště, Sluníčko ve Vratislavicích, je dokonce už dva týdny v provozu.

„Běžně chodí tak 50 až 60 lidí, maximem zatím bylo kolem 430 lidí," uvedl správce koupaliště Petr Polda. Aby lidé mohli chodit i po práci, ode dneška až do konce června podle něj prodlouží o hodinu otevírací dobu, a to do 20.00.

Ústecký: Voda v koupalištích je většinou kvalitní

Voda v přírodních nádržích a koupalištích v Ústeckém kraji je na začátku sezony většinou kvalitní. Zakalená voda je jen v zatopeném lomu ve Varvažově a v Chabařovicích na Ústecku a jezeře Chmelař u Úštěku.

Ve Chmelaři, rybníku u chabařovického autokempu a ve Varvažově musí rekreanti počítat s tím, že voda takzvaně kvete. Podle výsledků odběrů obsahuje vyšší množství chlorofylu, není ale nijak závadná. U všech koupališť jde o téměř každoroční jev.

Na ostatních místech je voda vhodná ke koupání. Platí to pro nádrže Benedikt a Matylda na Mostecku, jezero Milada na Ústecku nebo Nechranickou přehradu. V Barboře na Teplicku je voda tak čistá, že hygienici změřili průhlednost na pět metrů. Tradičně velmi čistá je i voda v chomutovském Kamencovém jezeře.

Hygienici budou letos měřit kvalitu vody na 18 místech kraje. Na některých přírodních koupalištích, například na Děčínsku nebo Teplicku, vzorky letos ještě neodebírali.

Vysočina: Rybník Sykovec není ke koupání

Na Vysočině už není vhodný ke koupání rybník Sykovec u Tří Studní na Žďársku, protože jeho voda obsahuje nadměrné množství sinic a chlorofylu. Koupání v tomto rybníku může znamenat zdravotní riziko, upozornila Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina.

Zhoršenou kvalitu vody mají nádrž Sedlice a rybník Medlov ve stejném okrese. S čistou vodou vstupuje do nové rekreační sezony devět z celkových šestnácti kontrolovaných přírodních koupališť v kraji.

Vzorky vody z vyhledávaných přírodních koupališť Vysočiny odebírali hygienici proti původnímu plánu o dva týdny dříve. „Zvážili jsme vývoj počasí a udělali jsme ty rozbory dřív, protože si myslíme, že by se už lidé mohli koupat," řekla Martina Fišarová z krajské hygienické stanice.

Čistou vodu má Břevnická nádrž u Chotěboře, lom u Horní Cerekve, nádrž Trnávka na Pelhřimovsku a tradičně i rybníky Velký Pařezitý a Malý Pařezitý u Řásné na Jihlavsku. Bez obav o zdraví se lidé mohou koupat také v přehradě Dalešice na Třebíčsku a na Žďársku v Domanínském rybníku, nádrži Pilská a ve Velkém Dářku.

Jen mírné znečištění zjistili hygienici v rybnících Kachlička a Ředkovec na Havlíčkobrodsku, v rybníku Černý na Jihlavsku a u koupaliště v Novém Městě na Moravě.

Letní sezonu už zahájila některá městská koupaliště v kraji včetně jihlavského Vodního ráje, největšího akvaparku Vysočiny. Koupaliště Malvíny v Třešti bude v případě pěkného počasí otevřeno od soboty. Dokončeno bylo před třemi lety a funguje jako biotop, v němž se voda čistí přírodní cestou, bez požití chemických látek.

Jihomoravský: Přírodní koupaliště v pořádku

Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji mají vodu vhodnou ke koupání. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje sleduje zhruba dvacítku nejnavštěvovanějších koupališť nejméně jednou za měsíc, některá i častěji.

Teplota vody všech sledovaných přírodních koupališť se pohybuje mezi 22 až téměř 26 stupni s výjimkou jezírka resortu Wellness Infinit Maximus, které má 17 stupňů. Nejteplejší voda s více než 25 stupni je v přírodním biotopu v městské části Brno-jih, nejméně teplá je v rybníku Suchý na Blanensku, kde je přes 22 stupňů.

Vhodnou vodu ke koupání nabízí i vodní nádrž Letovice a Palava na Blanensku, Brněnská přehrada na všech koupalištích, tedy na Kozí horce, Osadě, Rakovci, Rokli i Sokolském koupališti. Koupat se dá také v Nových Mlýnech na Břeclavsku, Lučině na Hodonínsku, Lulči na Vyškovsku nebo na Vranovské přehradě a ve Výrovicích na Znojemsku.

Na počátku letní sezony bývá voda vesměs dobrá. S přibývajícími týdny však může vlivem počasí podle hygieniků docházet k tomu, že se kvalita vody zhorší kvůli přemnožení sinic. Voda pak může mít horší vlastnosti, může být kalná nebo cítit rybinou, případně může mít horší jakost.

Ředitel odboru hygieny obecné a komunální jihomoravské hygienické stanice Miroslav Staněk už dříve řekl, že se lze koupat i ve vodě se zhoršenou kvalitou, aniž lidem způsobí problémy.

Pouze citliví jedinci mohou mít například vyrážku nebo zánět spojivek. Pokud je voda nevhodná ke koupání nebo nebezpečná, lidé by se v ní koupat neměli.

Olomoucký: Plumlovská přehrada hlásí čistou vodu

Vodní plochy v Olomouckém kraji, jejichž kvalitu kontrolují hygienici, nabízejí před hlavní prázdninovou sezonou čistou vodu. Lidé se tak mohou bez obav vykoupat na Plumlovské přehradě u Prostějova i ve štěrkopískových jezerech Poděbrady. Voda je podle posledních odběrů vzorků vhodná ke koupání, obavu nemusejí mít ani citliví lidé.

Hygienici začali kvalitu vody v obou oblastech kontrolovat v polovině května. „Následný odběr za 14 dnů, tedy 28. května, byl proveden ve vodní nádrži Plumlov. Všechny tři odběry můžeme hodnotit jako vodu vhodnou ke koupání, vodu nezávadnou, s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci," uvedla ředitelka odboru obecné a komunální hygieny olomoucké krajské hygienické stanice Eva Čehovská.

Hygienici i letos zaměří svou pozornost více na vodní nádrž Plumlov, kde budou kvalitu vody kontrolovat jednou za dva týdny. „V případě koupací oblasti Poděbrady se provádí kontroly jakosti vody ke koupání jedenkrát za 28 dnů," doplnila hygienička.

Frekvence kontroly se odvíjí i od situace v obou oblastech. Na Poděbradech není s kvalitou vody dlouhodobě žádný problém. Loni se v jezerech udržela kvalitní voda po celou sezonu. Odborníci to přisuzují hydrogeologickým poměrům nádrže, voda navíc obsahuje málo živinných látek, které potřebují pro svůj růst sinice.

Jiná situace je na Plumlovské přehradě. Loni tam museli hygienici v první polovině srpna vyhlásit kvůli vysokému obsahu sinic zákaz koupání, zrušen byl až první týden v září. V nádrži se rozmnožily i přesto, že přehrada byla před pěti lety rekonstruována a Povodí Moravy její dno nákladně vyčistilo. Předloni se, až na drobné výkyvy, čistá voda udržela v nádrži po celé prázdniny.

Podle zástupců Povodí Moravy byla zhoršená kvalita vody důsledkem velmi vysokých teplot v kombinaci s minimálním přítokem řeky Hloučely. Na kvalitě vody se podle nich podepisuje i absence kvalitního čištění odpadních vod z okolních obcí.

Zlínský: Přírodní koupaliště vhodná ke koupání

Kvalita vody v přírodních koupalištích Zlínského kraje je na začátku letní sezony dobrá. Voda je ke koupání vhodná. Pouze ve slepém rameni řeky Moravy Pahrbek u Napajedel na Zlínsku má voda mírně zhoršené vlastnosti. I tam je však podle Javoříkové možné se koupat.

Po koupání na Pahrbku je podle hygieniků vhodné se osprchovat. „Za mírně zhoršené vlastnosti vody může její snížená průhlednost a také zvýšený obsah chlorofylu," uvedla Eva Javoříková z krajské hygienické stanice.

Na dalších místech v regionu je voda naprosto v pořádku. Platí to pro přehrady Bystřička a Horní Bečva a štěrkoviště v Novém Hrozenkově na Vsetínsku, Štěrkáč v Otrokovicích a nádrže Luhačovice a Všemina na Zlínsku a také pro přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku.

Stejně jako loni, také letos kontrolují hygienici ve Zlínském kraji osm přírodních koupališť. Znovu budou také zveřejňovat výsledky měření majitelů tří přírodních koupacích biotopů. Informace o kvalitě vody jsou k dispozici na webu krajské hygienické stanice.