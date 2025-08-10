Květiny čtyřiadvacet hodin denně. ‚Květomatů‘ v Česku přibývá, fungují v létě i v zimě

Prodej vázaných květin 24 hodin denně. To je služba, kterou lidem v Liberci nově nabízejí tzv. květomaty. Ve Švermově a v Horské ulici. Automaty na květiny v poslední době přibyly podle Ladislavy Sodomkové ze Svazu květinářů a floristů i v dalších městech. „Nástup květinových automatů je opravdu veliký, zájem je veliký třeba i u floristů, kteří chtějí prodávat kytky, ale nemají kde.“

V jedné z vitrín si stačí vybrat květinu a pak už jen kartou zaplatit | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

V jedné z vitrín si stačí vybrat květinu a pak už jen kartou zaplatit. Automat v létě květiny udržuje v chladu a v zimě jim topí, kvalita je proto stejná jako v kamenných květinářstvích.

O květomatech natáčela Kateřina Hartmanová

„Chtěla jsem umožnit lidem mít květiny dostupné 24 hodin denně bez omezení. Zatím vyrábíme pugety v různých velikostech, popřípadě krabičky, boxy nebo taštičky. Problematické jsou luční květiny, ty jsou citlivé, jemné, moc dlouho nevydrží. Naopak déle vydrží exotické kytky nebo růže,“ popisuje provozovatelka Aneta Stojka.

Podle Sodomkové lidé automaty nejčastěji využívají v časech, kdy jsou jiná květinářství zavřená. Ve svém květomatu v jihomoravském Rousínově květiny zaváží několikrát do týdne. „Přes týden se prodávají hlavně v noci nebo brzy ráno, když lidé odjíždějí do práce. Květiny obměňujeme dvakrát do týdne a o víkendu třikrát,“ říká Ladislava Sodomková.

Kromě Liberce a Rousínova si lidé květiny z automatu můžou koupit třeba v Praze, Ostravě nebo Olomouci.

