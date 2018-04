Kdo je 'generál' pražského dopravního podniku? Vlivný právník Hlína, tvrdí někteří zastupitelé a úředníci

Pražský dopravní podnik má rozpočet přesahující 10 miliard korun. Přerovský právník blízký hnutí ANO, který dříve pracoval pro Agrofert, Květoslav Hlína v něm podle zjištění Radiožurnálu získal velký vliv. Dopravci totiž poskytuje nejen právní služby, ale také pravidelně dochází na představenstvo společnosti a vede za ni obchodní jednání. Že by společnost z pozadí řídil, Hlína stejně jako Dopravní podnik hlavního města Prahy striktně odmítají. Praha 6:00 19. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský dopravní podnik (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejvyššímu šéfovi pražského dopravního podniku se uvnitř firmy říká 'generál'. Tím současným je Martin Gillar. Radiožurnál získal svědectví některých vlivných pražských politiků i podnikatelů, podle kterých je u dopravního podniku tím skutečným generálem spíše externí právník blízký hnutí ANO - Květoslav Hlína. Otevřeně o tom mluví např. pražský opoziční zastupitel a člen magistrátního dopravního výboru Filip Humplík z ODS.

„Podle mých informací je Květoslav Hlína přítomen na všech zasedáních dozorčí rady, jedná místo předsedy představenstva Gillara, resp. žádné jednání se neodehrává bez něj. Není úplně standardní v žádné akciové společnosti, že právníci řeší věci místo představenstva. A mám pocit, že to se v současné chvíli v dopravním podniku děje,“ konstatoval Humplík.

'Zastupuji dopravní podnik'

Pražské Vysočany. Právě tady má dopravní podnik své sídlo. A právě tady se také letos v lednu odehrálo následující obchodní jednání. Na jedné straně seděli zástupci dopravce, na druhé pak představitelé společnosti Eltodo v čele s její šéfkou - rumunskou podnikatelkou Monou Sandescu.

„Najednou se otevírají dveře a přijde nějaký pán, posadí se do čela stolu a začne úřadovat. A já říkám: 'A vy jste kdo?'. A ten na mě koukal, jako kdybych ho opařila horkou vodou. 'Já jsem doktor Hlína.' A já říkám: 'A vy jste tady proč?‘ A on: 'Já zastupuju dopravní podnik',“ vypráví šéfka Eltoda.

Hlína dříve pracoval pro holding Agrofert. A například podle informací Mladé Fronty DNES z loňského června získal od nástupu hnutí ANO k moci velký vliv v oblasti dopravy. Konkrétně třeba v Českých drahách nebo právě u pražského dopravního podniku.

Tomu Hlína přes svou advokátní kancelář HSP & Partners poskytuje právní služby, potvrdila mluvčí podniku Aneta Řehková.

Generální ředitel DPP Martin Gillar | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Advokáti zastupující dopravní podnik se běžně účastní obchodních jednání vztahujících se k jimi zpracovávané právní agendě, stejně jako jsou na takových jednáních přítomni právní zástupci obchodních partnerů,“ poznamenala k tomu Řehková.

V případě Eltoda se podle ní objevilo riziko sporu mezi oběma stranami, a proto byl prý problém řešen s právníky. Jenže Sandescu připomněla, že i za Eltodo byl sice na schůzce právník, ale jen jako její doprovod. Za podnik tam prý naopak byli kromě Hlíny dva další právníci.

„Z toho, co jsem slyšela, tak na jakémkoliv jednání dopravního podniku se objevuje on, protože reálně je ten, který řídí dopravní podnik,“ komentovala to rumunská podnikatelka.

To ostatně s odkazem na své informace potvrdil i Humplík: „Dopravní podnik není řízen jednoznačně panem Gillarem. A najednou zjišťujeme, že některá rozhodnutí místo něj rozhoduje jakýsi právník. A to si myslím, že je něco, co by nás asi mělo trápit, to je taková ta šedá zóna, která mě osobně se strašně nelíbí.“

Podobně se přitom vyjádřili i další vlivní pražští zastupitelé, ale i podnikatelé nebo státní úředníci. Radiožurnál jejich jména zná, na jejich přání je ale neuvádí.

Sám Hlína každopádně jakýkoliv podíl na řízení podniku odmítá. U dopravce prý působí striktně jako najatý advokát. „Důrazně se ohrazuji proti nijak nepodloženým spekulacím ohledně mého jiného působení v dopravním podniku,“ konstatoval Hlína v prohlášení na hlavičkovém papíru kanceláře HSP.

Filip Humplík z ODS na archivním snímku | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Na stejném hlavičkovém papíře jsou pak vytištěny i všechny smlouvy mezi kanceláří a dopravním podnikem, které jsou zanesené ve veřejném registru. Hlínova kancelář začala městské akciovce právně vypomáhat v roce 2016 – ihned poté, co se stal generálním ředitelem Martin Gillar. Ten přitom dříve u HSP působil jako koncipient, byl tedy Hlínův podřízený.

A od jeho nástupu do vedení vyplatil dopravní podnik Hlínově kanceláři téměř 4 milióny korun. Že by ale měl Hlína jakékoliv výsadní postavení, to Řehková odmítla: „Květoslav Hlína není v jiném postavení než, že je jedním z advokátů kanceláře HSP, který dopravnímu podniku poskytuje právní službu tak, jako ostatní advokáti jiných advokátních kanceláří.“

Sídlo u Myšáka. Stejně jako Janoušek

Háček je ale v tom, že ostatní advokáti např. nedochází na jednání jejího představenstva. To, že Hlína je u nich naopak častým hostem, dokládají prezenční zápisy, které má Radiožurnál k dispozici.

Kromě pěti členů představenstva v čele s Gillarem jsou na jednání pravidelně zváni i další lidé, kromě Hlíny jsou to ale vesměs vysocí manažeři podniku, konkrétně např. ekonomický nebo bezpečnostní ředitel, ale také vedoucí právního odboru. Externí právník Hlína je pak v zápisech, které Radiožurnál prostudoval, jediným pravidelným hostem bez jakékoliv oficiální funkce v městské akciovce.

Hlína ale vysvětluje, že i toto souvisí s poradenstvím. „Součástí právní služby poskytované naší advokátní kanceláří je právní servis související s řízením obchodních společností, do něhož patří i účast na vybraných jednáních orgánů obchodních korporací,“ napsal právník.

Např. šéf protikorupční organizace Transparency International David Ondráčka nicméně označil Hlínu za šedou eminenci Prahy napojenou na Agrofert. „Začíná mít podobnou roli jako zákulisní hráči, kteří ovládali Prahu dříve,“ řekl Ondráčka s odkazem třeba na někdejší zákulisní působení lobbisty Romana Janouška.

Sekretariát generálního ředitele Martina Gillara | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Velmi vtipné je, že pan Hlína má kancelář v galerii Myšák, odkud dříve vládnul samotný pan Janoušek, čili historie má smysl pro ironii,“ doplnil šéf nevládní organizace.

Babiš: Byl jsem proti jeho angažmá

A od vlivného advokáta teď dává ruce pryč i šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš.

„Já s panem Hlínou nemám nic společného a byl jsem zásadně proti jeho angažmá od počátku,“ napsal Babiš Radiožurnálu v SMS zprávě s tím, že za Hlínu je plně zodpovědný generální ředitel podniku. Dodal také, že o situaci v této městské akciovce opakovaně jedná s pražskou primátorkou za hnutí ANO Adrianou Krnáčovou.

„Pokud by se ukázalo, že pan Hlína překračuje kompetence nad rámec svojí smlouvy, jsem si jistý, že paní primátorka sjedná nápravu,“ doplnil Babiš.

Krnáčová na to reagovala také pouze po SMS – Gillar jí prý pravidelně ujišťuje, že advokát se věnuje jen tomu, čemu se věnovat má.

„Situaci dále sleduji, a pokud by se opravdu ukázalo, že překračuje meze svojí agendy, tak rozhodně zakročím,“ uvedla pražská primátorka.

Úřaduje u generála?

Humplík ale upozornil na to, že Hlína má v sídle podniku i svou kancelář, kde má pravidelně úřadovat a také vést jednání. A např. Hospodářské noviny nedávno informovaly, že pracovnu má mít Hlína doslova v těch nejvyšších patrech.

Radiožurnál proto přímo ve vysočanském sídle podniku zjišťoval, jak je to doopravdy. Při dotazu na Květoslava Hlínu pak recepční odkazovala na jeho sekretářku. „Jestli je to sekretářka generála, nebo pana Hlíny, to nevím… Mam prostě kontaktovat sekretářku,“ řekla recepční s tím, že sedí v sedmém patře ve dveřích 706.

Ty přitom odpovídají vchodu do kanceláří generálního ředitele. Sekretářka poté informuje, že momentálně doktor Hlína přítomen není, protože čerpá dovolenou. Jindy prý ale do zdejších kanceláří dochází.

Na jmenovce u pracovny generála je každopádně pouze jméno Martina Gillara. Hlína tu totiž oficiálně žádnou funkci nemá.