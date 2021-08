Hygiena šetří porušení proticovidových pravidel na festivalu ve Varech. Hostům hrozí pokuta až 10 tisíc

Pokutu až deset tisíc korun by si mohli vysloužit hosté zahajovacího večera karlovarského filmového festivalu, kteří ve Velkém sále hotelu Thermal neměli nasazeny respirátory nebo nanoroušky. Z téměř 1200 přítomných jich byla většina. Karlovarská hygiena Radiožurnálu potvrdila, že možné přestupky dál vyšetřuje a pracuje na ztotožnění lidí, kteří porušili protiepidemická pravidla. Sdělit další podrobnosti ale odmítla. Karlovy Vary 11:53 28. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slavnostní zahájení filmového festivalu v Karlových Varech 2021 | Zdroj: Film Servis Festival Karlovy Vary

„Považujme 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech za zahájený.“

Hygiena šetří porušení proticovidových pravidel na festivalu ve Varech. Podrobnosti zjišťovala Eva Šelepová

Těmito slovy v pátek 20. června uvedl zahajovací ceremoniál prezident karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška. Den poté se porušením protiepidemických opatření u většiny hostů tohoto večera začala zabývat karlovarská hygiena.

„Účastníci zahajovacího večera Mezinárodního filmového festivalu, kteří se pohybovali bez ochranných prostředků dýchacích cest, se dopustili protiprávního jednání tím, že nedodrželi aktuálně platné mimořádné opatření. Za toto protiprávní jednání by měli nést odpovědnost. V tuto chvíli pracujeme na ztotožnění konkrétních fyzických osob,“ sdělila mluvčí hygieniků Michaela Zajíčková.

Velký sál hotelu Thermal teď čeká v sobotu závěrečný večer. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO, který kandiduje v podzimních sněmovních volbách, doufá, že tentokrát už budou hosté v hledišti svědomitější.

„Není to tak, že by se v rámci festivalu vůbec nedodržovala opatření, ale pokud jde o nošení respirátorů, tak to úplně šťastné nebylo. Takže v tomto by bylo dobré, aby se organizátoři poučili a dali možná nějaké upozornění už na začátku ceremoniálu všem účastníkům v sále, aby měli nasazenou ochranu dýchacích cest,“ uvedl Vojtěch.

„Vyzýváme jak formou vizualizace, tak prostřednictvím našich hostesek, které se pohybují v sálech, tak prostřednictvím médií, aby návštěvníci kinosálů dodržovali tato pravidla, zakrývali si ústa, ale to je to maximum, které jsme schopni udělat,“ popsala mluvčí karlovarské přehlídky Uljana Donátová.

Jak chce krajská hygiena zjistit totožnost hostů, kteří neměli respirátor, není jasné. Podle Donátové se festival bude muset poradit s právníky, zdali je možné, aby hygieně předali jména hostů.

Když máte jít příkladem ostatním, ale nějak to nevyjde. Když máte ukázat, že jsme v tom všichni společně, ale zase nic… Díky všem, kteří tam poctivě respirátory nosí, i když to příjemné není nikomu. Za 10 dní se otevírají školy, fakt nepotřebujeme dávat deltě tolik prostoru. pic.twitter.com/dMHM6HnAng — Rasti Madar (@RastiMadar) August 21, 2021