Šumavská Kvilda přemýšlí, jak zvládnout výstavbu. Bude nový územní plán, vyjádřit se mohli i obyvatelé

Stávající územní plán Kvildy pochází z poloviny 90. let. Podle místostarostky Zdeňky Křenové (Kvilda domovem) už neodpovídá aktuální legislativě.

„Budeme se snažit v územním plánu najít nástroj, abychom zachovali ty doposud přeživší aspekty, které mají nějakou cenu. Zároveň tam chceme přidat regulační prvky, které by nám umožnily na parcelách uvolněných k výstavbě lépe moderovat, co tam vznikne,“ plánuje.

Nový územní plán by Kvilda mohla mít do tří let. O vznikajícím plánu se vedení obce chce transparentně bavit s obyvateli i vlastníky objektů a pozemků.

„Chtěli jsme uskutečnit shromáždění s lidmi, abychom slyšeli také jejich hlas, aby to nebyl jenom diktát těch, kteří do voleb kráčeli s tím, že nechtějí rozšiřovat zastavitelnost Kvildy. Chceme slyšet i další lidi, proto které by Kvilda měla být příjemným místem k bydlení a pravidelným návštěvám,“ doplňuje místostarostka.

Hledání dohody

Právě proto se teď v obci konalo první setkání místních obyvatelů a majitelů nemovitostí. Lidé se s architekty prošli obcí, pak se vrátili do obecního sálu a diskutovali nad mapami a zapisovali své postřehy.

„Klíčové je, abychom znali důležité věci dřív, než architekt chytí do ruky poprvé tužku. Pak je může hned od začátku brát v potaz, může je zapracovávat a ušetříme si spoustu strastí, konfliktů, nedorozumění při veřejném projednání,“ říká odborník na územní plánování a architekt z ČVUT Petr Klápště.

„Za posledních šest let je tady obrovská výstavba, je strašné, co všechno tady máme nad sebou na zelené louce. Samozřejmě nás zajímá, co se bude dít s tímto územím, když se tady udělala výstavba, která úplně nesouvisí s pravidly rozvoje regionu a obce. Ale myslíme si, že teď zavál svěží vítr,“ komentuje Jan Štrobl, který má v Kvildě chalupu.

Setkání uvítal i Vladimír Zýval, který na chalupu v Kvildě jezdí přes 25 let a nedávno si tady zřídil trvalé bydliště.

„Výstavba je tady chaotická, kdo si co prosadí, to má. Obec tak dostává na frak. Ten postup vzniku územního plánu je v podstatě dobrý, protože když se řádně dohodne s takovými těmi lídry obecní pospolitosti, tak je napůl vyhráno,“ myslí si.

Dorazil i první porevoluční starosta Kvildy Miloš Picek, který upozornil na další problémy obce.

„Pokud chce někdo tvořit směrem dopředu, tak nemůže jít cestou restrikcí a zákazů. Musí to být cestou dohod s vlastníky, cestou, která dokáže do lokality dostat, co tu chybí, to znamená sekundární servis v cestovním ruchu. Absolutně tady chybí složka gastro, která je naprosto nedostatečná ve vztahu k počtu lůžek,“ připomíná.

Přelidněno

Výstavbu v posledních letech vnímají negativně už i někteří turisté, třeba Jiří Bém z Chebu, který na Šumavu jezdí dvakrát do roka s manželkou.

Kvilda | Zdroj: Profimedia

„Pamatujeme, jak to tady vypadalo před pěti, deseti lety. Charakter obce i okolí se úplně změnil. Vnímáme to spíš negativně. Začíná tady být přelidněno. Jakmile začnou v hlavní sezoně jezdit kolaři, je to už někdy nepříjemné. Když se podívám na okolní obce, tak to pořád přibývá. Mělo by se s tím začít něco dělat,“ přemýšlí.

Do šumavské obce ročně přijede přes milion turistů. Žije tu 130 stálých obyvatel, kapacita všech ubytovacích zařízení je čtrnáctkrát vyšší.