Důkaz v kauze Kvitová. Vyšetřovatelé našli v bytě tenistky pachové stopy zadrženého útočníka

CVVM: Počet Čechů odmítajících uprchlíky klesá, za hrozbu pro Evropu je stále považuje 82 procent

S přijímáním uprchlíků do doby, než budou schopni vrátit se do země svého původu, souhlasí 35 procent veřejnosti. Na podzim to byla čtvrtina.