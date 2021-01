Kvóty na české potraviny? ‚Jde o nešťastné gesto, novela zřejmě neprojde,‘ říká poslanec za ANO

Poslanci podpořili návrh hnutí SPD, aby od příštího roku musely velké obchody s potravinami prodávat nejméně 55 procent domácí produkce. Potřebujeme kvóty na domácí potraviny? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl Jaroslav Bžoch, poslanec hnutí ANO, který pro návrh jako jediný z poslaneckého klubu nehlasoval. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:22 22. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velké obchody možná budou muset od příštího roku z většiny prodávat potraviny domácí produkce | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Proč jste pro návrh nehlasoval?

Je v přímém rozporu s primárním právem EU. Jedná se o porušení článku 34, kde se jasně říká, že je zákaz množstevního omezení na dovozu.

Už dříve jste řekl, že novela je jen gesto. Jak jste to myslel?

V souvislosti s debatou, která proběhla i ve sněmovně – že se někteří kolegové snaží udělat vstřícné gesto k zemědělcům a ukázat, že nám na nich záleží. Takovéto gesto v podobném případě ale považuju za nešťastné a myslím, že jsme to mohli vyřešit i jinak než přijímáním legislativy, která je v rozporu s legislativou EU.

Jaký očekáváte další osud novely zákona o potravinách?

Senát ji vrátí na 100 procent. Pak nás čeká velká debata na klubu a ve sněmovně. Pokud by sněmovna chtěla přehlasovat Senát, potřebovali bychom 101 hlasů a jsem přesvědčen, že 101 hlasů ve sněmovně nebude a že to dál neprojde.

Pokud ze Senátu přijde pozměněná novela a bude z ní vyřazen pozměňovací návrh z dílny SPD o kvótách, budu se snažit přesvědčit co nejvíc kolegů, aby pro senátní návrh ruku zvedli a abychom prezidentovi k podpisu neposílali novelu, která je v rozporu s evropským právem.

Pokud to správně chápu, tak věříte, že v této podobě by novelu zákona o potravinách prezident nepodepsal.

Nevím, zda by ji podepsal. Spíš se budu snažit o to, aby návrh k prezidentovi vůbec nedoputoval.

Kdyby novela legislativním procesem prošla, jak by se zachovala Evropská komise?

Jsme ve stavu, kdy je téměř pozdě cokoliv s Evropskou komisí řešit. Bude probíhat nějaká notifikace, ta měla podle mě přijít už v době, kdy návrh vznikl. Pokud by novelu prezident podepsal i s kvótami, zahájí komise řízení a pošle nám zprávu, že novela porušuje článek 34. Pokud bychom nechtěli dospět k žalobě, tak bychom pak novelu museli okamžitě změnit.

Je vůbec případné kvóty na české potraviny možné zajistit? A jak si poslanec hnutí ANO vysvětluje postoj premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše k návrhu? Poslechněte si celý rozhovor.