Kvůli abolici neznáme pravdu, říká Pašková o smrti Chána. Advokát: Trestem pro vojáky je vyšetřování

Soud zastavil stíhání čtyř vojáků, kteří byli obžalování v souvislosti se smrtí Vahidulláha Chána. Ten předtím zastřelil českého psovoda a dva další vojáky zranil. „Mrzí mě, že nám byla abolicí odepřena možnost poznat pravdu," říká pro Český rozhlas Plus Miroslava Pašková ze spolku Vlčí Máky. „Je to přesně ten případ, pro který máme abolici. Tady by se nedošlo ke spravedlivému rozhodnutí," říká spoluautor podcastu Slepá spravedlnost Šimon Toman. Pro a proti Praha 22:15 2. června 2025

Vy jste se, paní Pašková, osobně obrátila přímo na prezidenta Petra Pavla. Proč s abolicí nesouhlasíte?

Miroslava Pašková: Těch důvodů je několik. Jde o velice vážné obvinění. Jde o porušení mezinárodního humanitárního práva, pravidel války.

My ve spolku Vlčí máky pomáháme našim vojákům, velice si vážíme jejich práce a za 30 let, kdy skvěle plní úkoly v zahraničí, je to první takto vážné obvinění.

A právě proto bylo důležitou výzvou pro naši armádu a stát vyrovnat se s tím způsobem, že to bude dotaženo až před soud a tam se rozhodne o vině, nebo nevině vojáků. Mrzí mě, že nám byla tato možnost poznat pravdu rozhodnutím o abolici odepřena.

Pane Tomane, vy máte za to, že prezident vyslal správný signál. Proč si to myslíte? A jaký signál?

Šimon Toman: Já si myslím, že pan prezident využil své výsostné právo abolice přesně pro ten případ, pro které bylo zamýšleno. Za situace, kdy by nedošlo ke spravedlivému rozhodnutí, ať by bylo rozhodnuto o vině, nebo nevině, a to ze tří hlavních důvodů.

Za prvé, stalo se to za velmi specifických okolností. Za válečného stavu, byl tam konflikt, došlo k vraždě spolubojovníka a trestní právo je v těchto ohledech často velmi rigidní a neumí efektivně zohlednit všechny tyto okolnosti.

Za druhé, došlo k násilné smrti afghánského vraha, ale ani jeden z vojáků nebyl obžalován z násilné trestné činnosti. To poukazuje na důkazní nouzi ze strany státního zastupitelství.

A za třetí, a to je za mě nejdůležitější, možná i celý ten proces doprovázela celá řada nesrovnalostí. A táhl se sedm dlouhých let, než vůbec došlo k obžalobě. Po tak dlouhé době z mých vlastních zkušeností nikdy nemůže spravedlnost přijít.

Byl to válečný zločin?

Afghánský zajatec Vahidulláh Chán byl vyslýchán nejprve Čechy, posléze Američany, následně byl odevzdán Afgháncům. Já jsem to pochopila tak, že paní Pašková má podezření, že čeští vojáci se účastnili jeho zabití, říkám to správně, paní Pašková?

Pašková: Ne, to prosím ne. Ale víme, že naši vojáci toho zajatce vyslýchali. A následně ho vyslýchali Američané, poté ho ještě naši vojáci strážili a teprve potom ho předali Afgháncům. A nepředávali ho v dobrém zdravotním stavu.

Zajatec následně zemřel a nemůžeme určit, kdo mu způsobil ta zranění. Toho asi nebyli schopni ani Američané, jinak by také své vojáky obvinili ze zabití.

Ale rozhodně víme, že byl spáchán válečný zločin, protože válečný zločin je přeci jakékoliv porušování práv zajatce. Jakékoliv jeho týrání, znevažování, urážení, zesměšnění. To stojí v Ženevských konvencích, které jsme přijali do zákona.

Pane Tomane, byl tady spáchán válečný zločin?

Toman: My můžeme vycházet pouze z oficiálních dokumentů, které jsou prezentovány před soudem. Já jsem je neviděl, neviděl je nikdo z nás. Nevíme, co byl státní zástupce připraven předložit. Takže já rozhodně nejsem připraven říct, že byl spáchán válečný zločin.

A jak tedy chápete argumenty paní Paškové? Protože ona je o tom přesvědčena.

Toman: Paní Pašková se na to dívá z lidské stránky, která je taky samozřejmě důležitá, ale my se pohybujeme v oblasti trestního práva. Můžeme vycházet pouze z dokumentů, které jsou předloženy před soud a o kterých bylo oficiálně rozhodnuto. A o ničem takovém zde rozhodnuto nebylo.

Já to rozhodně nedávám nikomu za vinu. Jen poukazuju na to, že to může být nefér vůči těm vojákům, když tady celou dobu mluvíme o násilné smrti, ale oni nebyli obžalováni z násilných trestných činů.

A ve chvíli, kdy je tady takovýto rozpor, tak je velmi dobře, že pan prezident tu abolici uložil. Od toho tam ta abolice je. Je to lidská stránka trestního práva, kdy prezident může rozhodnout spíš na základě lidské spravedlnosti.

Paní Pašková, není toto vážný argument – lidská stránka na straně prezidenta? Já ještě přidám jednu lidskou stránku. Nikdo z nás nezná stres vojáků, kteří jsou ve válečné situaci.

Pašková: To, že tam byly mimořádné okolnosti, uvedl i pan prezident. Ale přesně na to jsou naši vojáci trénováni. Že se o tom bavíme tímto způsobem, tím podrýváme jejich profesionalitu a shazujeme i ostatní vojáky, kteří čelili podobně těžkým bojovým podmínkám a situacím a žádného porušení mezinárodního práva se nedopustili.

Vojáci mají pro každou misi určena pravidla použití síly. A tam je popsáno, jak se mají chovat třeba i v případě, že jednají se zajatcem nebo civilistou.

Já vám věřím, že jsou dobře cvičeni, ale pořád se ptám, proč jim vy jako předsedkyně Vlčích máků nevěříte? Proč je podezíráte, že to byli acpriori čeští vojáci? Také to mohli být Američané.

Pašková: Ale to mi podsouváte, že podezřívám naše vojáky. Bezpochyby byl spáchán válečný zločin. A my nevíme, kým. Ale víme, že naši vojáci se na něm podle státního zastupitelství podíleli tím způsobem, který byl žalován a který měl dojít k soudu.

A tam jsme se mohli dozvědět, jak to bylo. Čeho se konkrétně dopustili, co jim případně bude prokázáno. Podle toho jsme se mohli poučit, provést sebereflexi směrem dovnitř ozbrojených sil i směrem na veřejnost. A to tam právě chybí.

Pane Tomane, mohlo by se to u soudu ukázat, anebo ne?

Toman: To já samozřejmě neumím předvídat, ale chci říct jednu důležitou věc. My bychom si mohli počkat na to, jak rozhodne soud. Nám to nedělá vůbec žádný problém si počkat. Ale víte, komu to dělá velký problém? Rodinám těch obžalovaných, jejich dětem, jejich manželkám a těm vojákům samotným.

My si vůbec nedovedeme představit, jaké to je, když nad vámi sedm a více let visí Damoklův meč a nevíte, jestli půjdete na doživotí do vězení, nebo ne. My tady o tom mluvíme, jako kdyby ti vojáci nebyli potrestáni, ale oni potrestáni byli. Délkou trestního řízení.

Co je to atmosféra beztrestnosti? A posiluje ji Petr Pavel svým rozhodnutím? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus výše.