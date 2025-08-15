Kvůli machinacím s dotacemi za vlády Iva Kaderky má tenisový svaz zaplatit dalších 52 milionů
Český tenisový svaz musí zaplatit dalších 52 milionů korun kvůli machinacím s dotacemi z doby, kdy mu vládl bývalý prezident svazu Ivo Kaderka. O sankci rozhodla Národní sportovní agentura, když prověřovala, jak svaz hospodařil se státní dotací v letech 2022 a 2023. Případ souvisí s kauzou dotačního podvodu, který v roce 2023 odhalil a rozkryl Radiožurnál.
„Naše situace je extrémně vážná,“ říká předseda tenisového svazu Jakub Kotrba. „Pro tenisový svaz a český tenis bude mimořádně bolestivá,“ komentoval výsledky kontroly Národní sportovní agentury, které tenisový svaz obdržel 14. srpna.
Podle kontrolorů tenisový svaz v letech 2022 a 2023, kdy svazu vládl Ivo Kaderka, porušoval dotační pravidla, protože státní příspěvky používal na něco jiného, než měl. A navíc při tom porušoval zákon o zadávání veřejných zakázek.
„U šesti dodavatelů ze sedmi docházelo ke střetu zájmů,“ stojí například v protokolu o kontrole. „Bylo shledáno vážné porušení právních předpisů,“ zapsali kontroloři do své výsledné zprávy. NSA proto chce, aby svaz vrátil z dotací celkem 52,5 milionu korun.
Vedení svazu s takovou částkou nesouhlasí.
Likvidační částka
„Považujeme ji za likvidační ze strany Národní sportovní agentury a jsme připraveni se tomu bránit eventuálně i u finančního úřadu,“ řekl Kotrba. To znamená, že svaz nezaplatí a NSA pak automaticky předá případ finančnímu úřadu, aby ho znovu posoudil.
Stejný postup zvolilo vedení tenisového svazu už po předchozí kontrole. Tehdy NSA zjišťovala, jak svaz naložil s dotací přes 140 milionů korun na podporu tenisu za rok 2021. A také tehdy kontroloři zjistili, že svaz porušil pravidla a nařídili, aby vrátil 29,7 milionu.
Svaz nezaplatil, případ prověřil finanční úřad, jenže ten nakonec výsledek kontroly NSA potvrdil a nejprve dokonce zvýšil sankci na 39 milionů. Vedení svazu se ale podařilo částku snížit a letos v polovině července finanční úřad rozhodl, že svaz má zaplatit 24,7 milionů a penále. I proti tomu se ale svaz odvolal.
„Vyměřená částka představuje téměř pětinu ročního rozpočtu svazu, který nyní nedisponuje plnou sumou prostředků na její okamžité uhrazení. Proti vystavenému platebnímu výměru jsme se proto odvolali a vstoupili do dalších řízení. S tvrdou sankcí za hospodaření v minulých letech jsme počítali a postupně se na ni již téměř rok připravujeme,“ sdělil Kotrba.
Štvanice jde do zástavy
Svaz se nyní bude snažit částku vyměřenou finančním úřadem snížit, dosáhnout toho, aby mu úřad odpustil penále, a dohodnout splátkový kalendář. A kvůli tomu chce finančnímu úřadu nabídnout do zástavy centrální dvorec Na Štvanici.
Kotrba napsal veřejné vyjádření všem členům tenisového svazu, v němž ujišťoval, že financování svazu, klubů, oblastí a středisek není ohroženo. Kde chce vzít miliony na zaplacení sankcí, ale zatím nechtěl říct. V minulosti mluvil o marketingu a hledání sponzorů.
Porušování dotačních pravidel v Českém tenisovém svazu odhalil v minulosti Radiožurnál, když získal vyúčtování dotace přes 144 milionů korun, kterou tenisový svaz získal za rok 2021 na podporu tenisu v Česku. Dotace byla rozdělena do tří zhruba stejných částí – organizace, reprezentace a talent podle toho, na co přesně měl svaz veřejné peníze použít.
Za peníze z kapitoly „organizace“ svaz pořádal tenisové turnaje. Přes 40 milionů poslal spolku Orel Jednota Praha – Balkán, který ovládal Vojtěch Flégl, tehdejší vlivných funkcionář, předseda dozorčí rady svazu a blízký spolupracovník bývalého prezidenta svazu Iva Kaderky.
Z vyúčtování ale bylo zřejmé, že svaz využíval na pořádání turnajů nejen peníze z kapitoly „organizace“, ale i z peněz, které měly sloužit reprezentaci. Radiožurnál se tehdy obrátil na šéfa Národní sportovní agentury Filipa Neussera, který nařídil mimořádnou kontrolu.
Kontroloři rozhodli v březnu 2024 už pod vedením Neusserova nástupce Ondřeje Šebka. NSA nařídila, aby svaz vrátil z dotace na rok 2021 celkem 29,7 milionu korun.
Sankce se skládala ze dvou částí. Jednak to bylo zhruba 19 milionů, které svaz sebral reprezentaci a použil je na pořádání akcí. A dalších zhruba 10 milionů korun NSA nařídila vrátit kvůli tomu, že když svaz posílal peníze na organizaci turnajů Fléglově spolku, dělal to na základě dávno neplatné rámcové smlouvy.
Tu totiž svaz uzavřel se spolkem už v roce 2014 na 10 let, jenže v té době se mohly rámcové smlouvy uzavírat jen na 4 roky. A nyní kontroloři NSA dospěli k závěru, že podobně svaz jednal i v letech 2022 a 2023.
Dotační podvod
Kromě porušení dotačních pravidel bývalé vedení tenisového svazu podle policie porušovala i zákon. Loni v únoru Národní centrála proti organizovanému zločinu zatkla a obvinila bývalého prezidenta tenisového svazu Iva Kaderku, Vojtěcha Flégla, ekonomickou ředitelku Hanu Baierovou, sekretáře Jakuba Fastra a podnikatele, tenisového trenéra a Fléglova bývalého parťáka ze čtyřhry Daniela Vacka.
Obvinila je z dotačního podvodu a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.
Policie tím potvrdila předchozí odhalení Radiožurnálu, který v květnu 2023 popsal, že veřejné peníze, které tenisový svaz posílal na pořádání turnajů, končily ve firmách Flégla, jeho manželky a také ve firmě Vackovy manželky. A to i za služby, které tyto firmy vůbec neodvedly. Jen za rok 2021 šlo o 14,5 milionu.
Později policie obvinění rozšířila na období od roku 2017 až 2023 a vyčíslila škodu na zhruba 50 milionů. V říjnu 2024 pak obvinila z dotačního podvodu i Fléglovu manželku. Celkem nyní stíhá šest lidí a osm firem.
Hlavním aktérům – Kaderkovi, Fléglovi a Baierové hrozí vězení až na deset let. Všichni obvinění už ve svazu skončili, svaz zvolil nové stanovy a vedení v čele s Jakubem Kotrbou.
Současný předseda tenisového svazu Jakub Kotrba s rozhodnutím NSA vrátit přes 52 milionů korun nesouhlasí i kvůli tomu, že zmíněné turnaje proběhly a část státních peněz se na nich utratila i za služby, které se skutečně odvedly.
„Jistě musí být vráceno, co bylo případně zpronevěřeno nebo utraceno neúčelně, ale vracet celou částku, tedy platit za turnaje podruhé, a ještě k tom s penále, to je přístup, kterému ze strany NSA nerozumím a věřím, že se nám podaří odpovědným osobám objasnit, jak případné sankce poškodí v dalších letech český tenis,“ prohlásil.