Kvůli mrazům pracují silničáři na rozšíření D1 ve vytápěných stanech. Stavba se díky tomu nezpozdí

Velký bílý stan míjí v Brně řidiči na dálnici D1, kterou dělníci rozšiřují na šest pruhů. Silničáři v něm pomocí naftových přímotopů udržují teplo, aby i v mrazivém počasí mohli provádět práce, které by jinak museli odložit. Díky tomu šestipruh za víc než miliardu korun dokončí o několik týdnů dřív oproti původním plánům. Ředitelství silnic a dálnic za to stavební firmě připlatí 70 milionů. Brno 10:04 20. února 2025

Ivan Burďuk s kolegy pokládá na budoucí vozovku dálnice D1 izolační vrstvu. To všechno se děje ve velkém vytápěném stanu o rozměrech 20x150 metrů. Vysvětluje stavbyvedoucí Petr Šefčík: „Tyto práce se nemohou provádět v zimě za normálních klimatických podmínek, na které jsme zvyklí v zimním období, jelikož se pracuje s epoxidem – ty mají vlastnost, že tvrdnou až od osmi stupňů podkladu a deseti stupňů ve vzduchu. Ale musí to být víc dní za sebou, takže v zimě je to nemyslitelné.“

Silničáři si stany vytápějí pomocí naftových přímotopů. „Na vytopení takto velkého stanu je potřeba dvanáct naftových topidel, teplota povrchu je 10 stupňů a teplota ovzduší 26 stupňů, takže perfektní podmínky,“ vysvětluje Ševčík.

I v zimním období můžou silničáři pracovat v krátkých rukávech. Jak dlouho je vytápěný stan potřeba udržovat pro tu pokládku? „Zhruba šest dní. To se musí počítat samozřejmě s montáží a demontáží toho stanu, takže celkový čas se pohybuje okolo čtrnácti dní.“

Práce skončí dříve

Za normálních podmínek by silničáři museli s položením izolace počkat na vhodnější počasí. Od použití vytápěného stanu si Ředitelství silnic a dálnic slibuje, že práce na rozšiřování úseku D1 mezi 194. a 196. kilometrem skončí o dva měsíce dřív, tedy letos v dubnu.

Vysvětluje ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala: „Tím důvodem je to, že vliv na vedení kolem Brna byl zásadní a opravdu každý týden se počítá. Jsme rádi, že se zhotovitelem se podařilo najít konsensus. I když máme venku minus 11, tak práce mohou probíhat v podmínkách, které by normálně nebyly možné.“

V Česku jsou v posledních letech zimní práce na silnicích čím dál častější, především kvůli stále teplejším zimám. Vyhřívané stany tak silničáři využívají spíš výjimečně.

