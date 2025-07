Kvůli odklízení shořelého kamionu je uzavřená Jižní spojka. Směr na Barrandovský most není průjezdný

Dopravní policisté v úterý krátce po 20.00 uzavřeli frekventovanou Jižní spojku v Praze ve směru na Barrandovský most. Řekla to policejní mluvčí Eva Kropáčová. Důvodem uzavírky, která má trvat několik hodin, je odklízení kamionu, který v pondělí večer u křížení s Průmyslovou ulicí narazil do svodidel a začal hořet. Po havárii bude třeba také dekontaminovat půdu v okolí silnice. Policie doporučila řidičům se vytížené komunikaci vyhnout.

Praha 21:00 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít