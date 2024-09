Kvůli problematické digitalizaci stavebního řízení se ateliéry mohou dostat do platební neschopnosti

Místo slibovaného zrychlení téměř totální utlumení úřadů – to zatím přinesla digitalizace stavebního řízení v Česku. Nový systém je v provozu od 1. července, prakticky od začátku ho provází problémy. Česká komora architektů zatím nezaznamenala konkrétní hmotné škody, ale podle jejího předsedy Jana Kasla se můžou objevit během podzimu. „Stížnosti, které slyšíme, jsou skutečně závažné,“ rozebírá v pořadu Přímá řeč. Přímá řeč Praha 6:49 9. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Situaci by mohlo zlepšit souběžné zavedení starého systému alespoň do konce letošního roku (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Škody mohou nastat. Upozornilo nás několik kolegů architektů, že na podzim by se mohli dostat do problémů s cash-flow v ateliéru. To je možné, úřady jsou zavaleny, protože do konce června se navalilo násobné množství žádostí. Podle mne mají do konce roku co dělat, a kromě toho se učí ten nový systém,“ říká předseda České komory architektů a bývalý primátor hlavního města Prahy Jan Kasl.

Webový Portál stavebníka určený k podávání žádostí už je podle něj po několika opravách a aktualizacích provozuschopný. Problém ale trvá v Informačním systému stavebního řízení, se kterým pracují úřady a který vykazuje zásadní nedostatky.

„Stížnosti, které slyšíme, jsou skutečně závažné. Věřím, že se povede dotáhnout fungování procesů a komunikace uvnitř, ale je to tak složitý komplexní problém, že jen naivní člověk si mohl myslet, že to bude fungovat spuštěním. To prostě nikdy nefunguje,“ komentuje Jan Kasl.

Situaci by mohlo zlepšit souběžné zavedení starého systému alespoň do konce letošního roku.

„Znamená to samozřejmě asi nějakou novelu stavebního zákona ve Sněmovně, nějaké urychlené řízení v režimu legislativní nouze. Myslím ale, že všichni rozumí tomu, že by takové řešení, pokud je legislativně možné, ulevilo těm, kdo mají s digitálním řízením nejvíc problémů,“ dodává Jan Kasl.

Zároveň upozorňuje na nefunkčnost Národního geoportálu územního plánování. Tato část předchází samotnému povolování staveb.

„O té se moc nemluví, ta je ještě v horším stavu, řekl bych, než digitalizace stavebního řízení. Máme nějaké návrhy a věřím, že se povede i v této oblasti udělat změny tak, aby se nezabrzdily změny územních plánů, nové územní plány, protože pak sice někdy za půl roku budeme umět povolit stavbu rychle, ale nebude ji kde povolit a kde postavit,“ vysvětluje Jan Kasl.

Podle mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Karolíny Nové už stavební úřady po celé republice pracují skoro se všemi žádostmi, které přišly z nového Portálu stavebníka.

„Od začátku prázdnin stavebníci úspěšně podali přes šestnáct a půl tisíce žádostí, na druhé straně úředníci začali zpracovávat šestnáct tisíc z nich. Ještě v minulém týdnu to bylo jedenáct tisíc, zahájených řízení jsme v pondělí měli 11 600 a vyřízených přes dva tisíce. S tím, jak úřady postupně odbavují převis papírových podání z června, budou rychleji růst i klíčové statistiky nového systému,“ uvádí Karolína Nová.

Poslechněte si celý pořad Přímá řeč věnovaný problematické digitalizaci stavebního řízení v audiu na začátku článku.