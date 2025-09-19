Kvůli půlmaratonu se řidičům uzavře centrum Ústí nad Labem. Hlavní závod odstartuje v pátek v půl třetí

Centrum Ústí nad Labem a část Předlic bude v pátek od rána uzavřené pro dopravu kvůli půlmaratonu a dalším běžeckým závodům. Řidiči tam ani nebudou moct parkovat. Omezení potrvá od 4.30 až do 20.00. Po objízdných trasách pojedou i vozy MHD. Podrobnosti o změnách lidé najdou například na informačních místech ústeckého dopravního podniku.

Půlmaraton v Ústí nad Labem z roku 2022

Půlmaraton v Ústí nad Labem z roku 2022

Pro veškerou dopravu bude zachován průjezd kolem Hlavního nádraží a běžně přístupné zůstane i obchodní centrum FORUM, kde budou k dispozici parkovací místa. Auto můžou lidé nechat třeba v parkovacím domě pod Mariánskou skálou, v garážích pod nádražím nebo pod hotelovým komplexem u Hraničáře.

„Prosíme vás, abyste přijali s pochopením nezbytná dopravní omezení, ke kterým v den konání závodu dojde. Zároveň bychom vás tímto chtěli pozvat do ulic k aktivní účasti a sledování závodu či poslechu některé z více než sedm kapel,“ napsali organizátoři na svých webových stránkách.

Kromě účasti v patnáctém ročníku ústeckého půlmaratonu se zájemci mohou těšit na běh na deset kilometrů nebo kratší rodinný závod. Hlavní závod by měl odstartovat v 14.30.

