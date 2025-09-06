Kvůli výstavbě zastávky ve Vinoři čeká řidiče omezení na Mladoboleslavské. Provoz bude řízen kyvadlově
Kvůli výstavbě nové autobusové zastávky před zámkem ve Vinoři bude od 15. září do konce listopadu omezena doprava v Mladoboleslavské ulici. Provoz bude veden kyvadlově, Technická správa komunikací očekává ve špičce zdržení 10 až 30 minut. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to. Mladoboleslavská je hlavním tahem mimo dálnici z Prahy do Brandýsa nad Labem.
Ulice bude uzavřena v úseku od nepojmenované ulice u zahrádkářské kolonie po křižovatku se Semtínskou ulicí ve směru z centra. Provoz bude řízen kyvadlově, objízdné trasy nebudou vyznačeny.
Technická správa komunikací mezitím nechá vystavět novou autobusovou zastávku se zálivem a nástupištěm přímo před barokní vrátnicí vinořského zámku. Obě zastávky Vinořský zámek tak budou naproti sobě. Teď je před zámeckým areálem pouze ta ve směru do centra.
Zastávka v opačném směru je zhruba o 150 metrů dál. Zároveň vznikne nový chodník, který povede od zastávky až ke vstupu do zámku. Úpravy se dočká i přilehlý přechod pro chodce, chodník na jeho druhé straně a povrch silnice.
Jakmile to postup prací dovolí, bude uzavírka celého jízdního pruhu zrušena a provoz v křižovatce Mladoboleslavské a Semtínské ulice bude řídit pracovník stavby. Konec omezení je naplánován na 30. listopadu.