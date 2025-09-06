Kvůli výstavbě zastávky ve Vinoři čeká řidiče omezení na Mladoboleslavské. Provoz bude řízen kyvadlově

Kvůli výstavbě nové autobusové zastávky před zámkem ve Vinoři bude od 15. září do konce listopadu omezena doprava v Mladoboleslavské ulici. Provoz bude veden kyvadlově, Technická správa komunikací očekává ve špičce zdržení 10 až 30 minut. Vyplývá to z informací na městském webu opravujeme.to. Mladoboleslavská je hlavním tahem mimo dálnici z Prahy do Brandýsa nad Labem.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mapa s vyznačeným místem, kterého se omezení týká

Mapa s vyznačeným místem, kterého se omezení týká | Foto: opravujeme.to

Ulice bude uzavřena v úseku od nepojmenované ulice u zahrádkářské kolonie po křižovatku se Semtínskou ulicí ve směru z centra. Provoz bude řízen kyvadlově, objízdné trasy nebudou vyznačeny.

Pražské Jezulátko a Tyršův dům. Na konci června vstoupí v platnost nové názvy zastávky Hellichova

Číst článek

Technická správa komunikací mezitím nechá vystavět novou autobusovou zastávku se zálivem a nástupištěm přímo před barokní vrátnicí vinořského zámku. Obě zastávky Vinořský zámek tak budou naproti sobě. Teď je před zámeckým areálem pouze ta ve směru do centra.

Zastávka v opačném směru je zhruba o 150 metrů dál. Zároveň vznikne nový chodník, který povede od zastávky až ke vstupu do zámku. Úpravy se dočká i přilehlý přechod pro chodce, chodník na jeho druhé straně a povrch silnice.

Jakmile to postup prací dovolí, bude uzavírka celého jízdního pruhu zrušena a provoz v křižovatce Mladoboleslavské a Semtínské ulice bude řídit pracovník stavby. Konec omezení je naplánován na 30. listopadu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme